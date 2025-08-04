"Будут тысяча и две тысячи дронов": Ким рассказал о борьбе с "Шахедами" с помощью ИИ

ВС РФ постоянно меняют тактику применения БПЛА, в том числе запуская по Украине их "фейки". В то же время, как пояснил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, украинцы масштабируют производство дронов-перехватчиков и модернизируют их.

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"Враг постоянно меняет тактику, маршруты, высоты, применяет фейковые дроны. Мы адаптируемся к этому, и они об этом знают, поэтому Николаевщину дроны больше облетают, чем атакуют", — отметил глава Николаевской военной администрации в интервью "Новини.LIVE" 4 августа.

Он заверил, что в регионе постоянно сбивают беспилотники — как те, что атакуют саму Николаевскую область, так и те, что летят транзитом. Кима спросили, почему нельзя сбивать все дроны на территории Николаевской области, чтобы они, например, не долетали до Кривого Рога. Он отметил, что ответа нет.

"Это как на охоте: выбегают два кабана — и ты положишь двух, а бывает, выбегает пять — а ты никого. Очень много факторов, которые влияют на работу, в том числе и человеческий", — пояснил чиновник.

Он подтвердил, что в регионе применяют дроны-перехватчики, но раскрывать детали не стал. Ким считает это вопросом экономики и гонки вооружения между Украиной и РФ.

"Россия опережает по темпам обработки данных и налаживания производства. Они штампуют эти дроны быстрее", — отметил он.

Председатель ОВА сообщил, что Украина также имеет большое количество дронов-перехватчиков. И их производство сейчас масштабируют.

"Но мы понимаем планы россиян, будут тысяча и две тысячи дронов. Однако у нас точно такой же план, чтобы у нас было столько дешевого противодействия — средств сбивания", — подчеркнул Ким.

Он добавил, что дроны-перехватчики — "очень эффективны" в ликвидации "Шахедов". По словам чиновника, Украина сейчас идет по пути донаведения и искусственного интеллекта, и это уже частично используется. Ожидается, что когда полноценно заработает ИИ, это повысит точность украинских БПЛА.

Напомним, командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский сообщил, что ВС РФ усиливают боевую часть "Шахедов". Усовершенствованные дроны могут стать еще опаснее, они будут способны разрушить жилой дом от 9 до 5 этажа в случае попадания.

В ISW проинформировали, что российские оккупанты думают над возможностью запуска "Шахедов" из района Донецкого аэропорта. Враг стремится разместить пусковые площадки ближе к линии фронта, чтобы усилить угрозу для мирных городов Украины.