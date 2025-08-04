"Будуть тисяча і дві тисячі дронів": Кім розповів про боротьбу з "Шахедами" за допомогою ШІ

ЗС РФ постійно змінюють тактику застосування БПЛА, в тому числі запускаючи по Україні їхні "фейки". В той самий час, як пояснив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, українці масштабують виробництво дронів-перехоплювачів і модернізують їх.

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"Ворог постійно змінює тактику, маршрути, висоти, застосовує фейкові дрони. Ми адаптовуємось до цього, і вони про це знають, тому Миколаївщину дрони більше облітають, ніж атакують", — зауважив голова Миколаївської військової адміністрації в інтерв’ю "Новини.LIVE" 4 серпня.

Він запевнив, що у регіоні постійно збивають безпілотники — як ті, що атакують саму Миколаївщину, так і ті, що летять транзитом. Кіма запитали, чому не можна збивати усі дрони на території Миколаївської області, щоб вони, наприклад, не долітали до Кривого Рогу. Він зазначив, що відповіді немає.

"Це як на полюванні: вибігають два кабани — і ти покладеш двох, а буває, вибігає п’ять — а ти нікого. Дуже багато факторів, які впливають на роботу, в тому числі й людський", — пояснив чиновник.

Він підтвердив, що у регіоні застосовують дрони-перехоплювачі, але розкривати деталі не став. Кім вважає це питанням економіки та перегонів озброєння між Україною і РФ.

"Росія випереджає за темпами обробки даних та налагодження виробництва. Вони штампують ці дрони швидше", — зауважив він.

Голова ОВА повідомив, що Україна також має велику кількість дронів-переховлювачів. І їх виробництво зараз масштабують.

"Але ми розуміємо плани росіян, будуть тисяча і дві тисячі дронів. Проте у нас точно такий же план, щоб у нас було стільки дешевої протидії — засобів збиття", — наголосив Кім.

Він додав, що дрони-перехоплювачі — "дуже ефективні" у ліквідації "Шахедів". Зі слів чиновника, Україна нині йде шляхом донаведення і штучного інтелекту, і це вже частково використовується. Очікується, що коли повноцінно запрацює ШІ, це підвищить точність українських БПЛА.

Нагадаємо, командир розвідпідрозділу ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що ЗС РФ посилюють бойову частину "Шахедів". Удосконалені дрони можуть стати ще небезпечнішими, вони будуть здатні зруйнувати житловий будинок від 9 до 5 поверху в разі влучання.

В ISW проінформували, що російські окупанти думають над можливістю запуску "Шахедів" з району Донецького аеропорту. Ворог прагне розмістити пускові майданчики ближче до лінії фронту, щоб посилити загрозу для мирних міст України.