"Розбере" 5-поверхівку: розвідка попередила про зростання потужності "Шахедів" (відео)

Удосконалені російські безпілотники типу "Шахед" можуть стати ще небезпечнішими, а у випадку влучання у житловий будинок такий дрон здатен зруйнувати конструкції у кілька поверхів.

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Росія посилює вибухівкою бойову частину дрона-камікадзе "Шахед". Вона зможе знищити багатоквартирний будинок вщент. Про це в ефірі "Ранок LIVE" повідомив командир розвідпідрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

З його слів, удосконалені російські безпілотники типу "Шахед" можуть стати ще небезпечнішими, а у випадку влучання у житловий будинок такий дрон здатен зруйнувати конструкції від 9 до 5 поверху.

"Збільшення ваги заряду означає, що наслідки атаки можуть бути катастрофічними навіть для міцних будівель. Це ще раз підкреслює необхідність посилення систем протиповітряної оборони", — зауважив Ярославський.

Він додав, що бойову частину "Шахедів" планують збільшити майже в половину від нинішніх приблизно 50 кг до 80–90 кг вибухівки. Таке удосконалення значно підвищить потужність удару, що призведе до більш масштабних руйнувань.

"Якщо такий "Шахед" потрапляє у 8 — 9-поверховий будинок, він розбере все до 5 поверху", — розповів Ярославський.

Атаки "Шахеди" РФ — деталі

Київ 31 липня атакували реактивні "Шахеди". Вони здатні розганятись до 600 км/год. В Повітряних силах пояснили, чи реально збити реактивний "шахед". Нові характеристики роблять Shahed-238 фактично недосяжним як для мобільних вогневих груп, оснащених стрілецько-гарматним озброєнням, так і для дронів-перехоплювачів з електричними двигунами.

Реактивний двигун такого "шахеда" виділяє багато тепла, а тому збити його можна ракетами з ПЗРК та ракетами із тепловими головками.

Для захисту від реактивних "Шахедів" підійдуть засоби, здатні збивати крилаті ракети, зокрема, комплекси Iris-T, Nasams, а також засоби протиповітряної артилерії з програмованими боєприпасами.