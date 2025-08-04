"Разберет" 5-этажку: разведка предупредила о росте мощности "Шахедов" (видео)

Усовершенствованные российские беспилотники типа "Шахед" могут стать еще опаснее, а в случае попадания в жилой дом такой дрон способен разрушить конструкции в несколько этажей.

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Россия усиливает взрывчаткой боевую часть дрона-камикадзе "Шахед". Она сможет уничтожить многоквартирный дом до основания. Об этом в эфире "Утро LIVE" сообщил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский.

По его словам, усовершенствованные российские беспилотники типа "Шахед" могут стать еще опаснее, а в случае попадания в жилой дом такой дрон способен разрушить конструкции от 9 до 5 этажа.

"Увеличение веса заряда означает, что последствия атаки могут быть катастрофическими даже для крепких зданий. Это еще раз подчеркивает необходимость усиления систем противовоздушной обороны", — отметил Ярославский.

Он добавил, что боевую часть "Шахедов" планируют увеличить почти в половину от нынешних примерно 50 кг до 80-90 кг взрывчатки. Такое усовершенствование значительно повысит мощность удара, что приведет к более масштабным разрушениям.

"Если такой "Шахед" попадает в 8 — 9-этажный дом, он разберет все до 5 этажа", — рассказал Ярославский.

Атаки "Шахеды" РФ — детали

Киев 31 июля атаковали реактивные "Шахеды". Они способны разгоняться до 600 км/ч. В Воздушных силах объяснили, реально ли сбить реактивный "шахед". Новые характеристики делают Shahed-238 фактически недосягаемым как для мобильных огневых групп, оснащенных стрелково-пушечным вооружением, так и для дронов-перехватчиков с электрическими двигателями.

Реактивный двигатель такого "шахеда" выделяет много тепла, а потому сбить его можно ракетами из ПЗРК и ракетами с тепловыми головками.

Для защиты от реактивных "Шахедов" подойдут средства, способные сбивать крылатые ракеты, в частности, комплексы Iris-T, Nasams, а также средства противовоздушной артиллерии с программируемыми боеприпасами.