"Ми живемо, кайфуючи": Віталій Кім зробив несподівану заяву про війну

За 3,5 роки великої війни люди в Україні мають все ж таки набагато кращі умови, ніж в інших гарячих точках світу, наприклад, у Ємені чи Афганістані.

У цьому впевнений голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, про що й розповів в інтерв'ю "Главкому" від 6 жовтня.

"Порівняйте, як живуть у війні Афганістан, Ємен або Палестина. Вибачте, ми живемо, кайфуючи, — з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам скаржитися нічого, дуже хороші умови в нас, як би це не звучало під час війни", — зазначив він.

За його словами, те, що немає дефолту, не обвалилася гривня і країна живе, — це заслуга іноземних партнерів, які підтримують Україну, та уряду країни.

Порівнюючи Другу світову війну, що тривала шість років, і нинішню, голова Миколаївської ОВА констатує, що теперішні 3,5 роки через прискорений розвиток подій і технологій еквівалентні 15 рокам тієї війни, а це означає, що люди втомилися набагато більше, ніж тоді.

Кім, який у 2023 році говорив, що українцям уже не потрібно "заспокійливих пігулок", як у 2022-му, а потрібен "озвірин", тепер вважає, що настав час грошей.

"Зараз людям потрібні гроші... Я бачу, що наші люди вже переходять до цього етапу: вони навіть менше переймаються питаннями, коли війна закінчиться, як це було протягом трьох років. Ми переживаємо стадію прийняття. Зараз потрібно давати людям чітку інформацію про поточний стан справ: що сьогодні важливо, що ми можемо зробити в цій ситуації, як допомогти", — пояснив чиновник.

Він зізнається, що і сам зараз намагається більше концентруватися на поточних завданнях.

"Тому ось у хорошому сенсі байдужість і зосередження на буденних справах — це, на мою думку, те, що зараз усім потрібно. У 2022 році люди стояли в чергах, щоб записатися в армію, діяли на адреналіні на спринтерській дистанції. Після трьох із половиною років війни втома бере своє — люди не хочуть мобілізуватися, будувати плани...", — констатує гість редакції, наголошуючи насамперед на ментальній втомі людей.

Чиновник наголошує, що кожен має відновлюватися по-своєму, і нічого з цим вдіяти не можна:

"Вся надія — на Збройні сили і керівництво нашої держави, на дипломатичне врегулювання цього питання".

Нагадаємо, Віталій Кім вважає, що війну з Росією можна закінчити в період від двох місяців до року.

Раніше повідомлялося, що Кім розповів, як українці масштабують виробництво дронів-перехоплювачів і модернізують їх.