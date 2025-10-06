"Немає жодних варіантів": в ЗСУ відповіли на прогноз Кіма про швидке завершення війни

Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов (позивний "Осман") розкритикував прогноз голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма про закінчення бойових дій в Україні в термін від 2 місяців до року. За словами військового, перемир'ям "навіть не пахне".

Прогноз щодо завершення війни в Україні від голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма не має реальних підстав, вважає боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Збройних сил України Станіслав Бунятов. Він написав 6 жовтня у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер", що не вірить у такі припущення.

"Я не знаю, чим керуються люди, роблячи подібні прогнози. Закінченням навіть не пахне, немає жодних реальних варіантів, за які можна було б зачепитися в цьому питанні, тільки потенційні варіанти подій та мрії", — висловився боєць.

Також він прокоментував заклик Віталія Кіма до військовослужбовців не йти в політику.

"Але, як бачите, дехто вже починає перейматися опозицією серед військових", — написав Бунятов.

Боєць "Осман" розкритикував прогноз Кіма щодо завершення війни Фото: скриншот

Кім спрогнозував завершення війни в Україні: деталі

Віталій Кім заявив в інтерв'ю "Главкому" від 6 жовтня припустив, коли закінчиться війна в Україні. На його думку, завершення бойових дій відбудеться в діапазоні від двох місяців до року. Також Кім сказав, що може бути "на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом".

Крім того, голова Миколаївської ОВА заявив, що українці під час війни "живуть, кайфуючи". Він порівняв умови в Україні під час повномасштабної війни з подіями в інших гарячих точках, таких як Афганістан чи Палестина, та зазначив, що українці відвідують "караоке, концерти та ресторани", а завдяки підтримці західних партнерів у країні немає дефолту.