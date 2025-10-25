Війна в Україні триватиме роками: про що свідчить скасування саміту Трампа і Путіна, — WSJ

Журналіст Ярослав Трофімов вважає, що російський президент Путін усе ще переконаний, що зможе перемогти у війні на виснаження проти України, тоді як для України нинішня ситуація поки що далека від поразки, незважаючи на труднощі та зростання втрат.

Після того, як у Кремлі відмовилися припинити вогонь, а саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті скасували, на думку журналіста, почала вимальовуватися похмура перспектива того, що війна Росії проти України триватиме ще протягом багатьох років, пише видання The Wall Street Journal.

У статті Ярослава Трофімова зазначається, що якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на вимогу Путіна відмовитися від стратегічних міст на сході Донецької області в обмін на припинення вогню, яке навряд чи триватиме довго, він зіткнеться з протестами всередині України. Водночас через зміну характеру бойових дій, пов'язаного з дронами, жодна зі сторін не зможе взяти під контроль значні території.

Трофімов цитує колишнього високопоставленого члена адміністрації Зеленського, який заявив, що війна з Росією, ймовірно, триватиме ще багато років, оскільки обидві сторони мають можливість продовжувати боротьбу, і закінчиться або крахом РФ, або зникненням незалежної України.

Війна в Україні підходить до критичного рубежу

У статті зазначається, що в січні 2026 року настане момент, коли повномасштабна війна Росії проти України триватиме довше, ніж війна Радянського Союзу проти нацистської Німеччини. Це є важливим психологічним маркером, тому що російський диктатор намагається представити війну проти України як повторення війни проти німецьких нацистів.

При цьому просування російських окупантів вкрай повільне — з листопада 2022 року Росія змогла завоювати лише 1% України ціною понад мільйон загиблих і покалічених російських солдатів, зазначає автор.

Крім того, розвиток індустрії українських далекобійних дронів швидко змінює баланс сил.

"За часів царів або Сталіна великою силою Росії було те, що вона була настільки велика, що завжди могла просто поглинути армії вторгнення. Тепер, коли Україна отримала можливість проникнути настільки глибоко в Росію і вразити різні частини її інфраструктури, ця неосяжність стала вразливістю", — сказав колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Удари по російських НПЗ критичні для РФ

Жодна система протиповітряної оборони не може прикрити всі ці потенційні цілі. Особливо вразливою для далекобійних ударів України виявилася російська нафтогазова промисловість, яка є основним джерелом доходу для Путіна.

За словами регіонального аналітика нафтогазової галузі Erste Group у Будапешті Тамаша Плетсера, на заході Росії є від 25 до 30 "надзвичайно чутливих точок".

"Якщо ви зможете їх бомбити, Росії кінець", — заявив він виданню.

Росія тим часом атакує інфраструктуру України, особливо електромережі. Цілі країни-агресора залишаються тими самими, що й чотири роки тому — встановлення маріонеткового режиму в Києві та анексія значної частини країни, констатує Трофімов.

Цього тижня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що припинення вогню на запропонованих Росією умовах неприйнятне, тому що "залишить величезну частину України під владою нацистського режиму".

А голова Мюнхенської конференції з безпеки, який був послом у Вашингтоні, Вольфганг Ішингер заявив WSJ, що закінчення війни без досягнення її головної мети політично небезпечне для Путіна.

"Відмовитися від війни і прийняти припинення вогню дуже важко для того, хто розпочав війну, яка призвела до дуже значної кількості жертв. Цій людині потрібно буде врахувати, що скажуть матері загиблих солдатів", — сказав він.

Що призведе до розвалу Російської Федерації

Водночас Ішингер вважає, що чим довше триватиме війна, тим гіршою буде негативна реакція на неї в Росії.

"Ми продовжуємо чекати, що станеться політичний колапс Росії, як це сталося з Німеччиною в 1918 році, коли вона програла війну, незважаючи на те, що в той час на німецькій землі не було жодного ворожого солдата. Цей колапс зараз не відбувається. Але рано чи пізно такі речі завжди трапляються", — сказав російський економіст Костянтин Сонін, який зараз є професором Школи державної політики Чиказького університету.

Наукова співробітниця Центру Карнегі Росія Євразія в Берліні Олександра Прокопенко, яка була радником Центрального банку Росії до 2022 року, сказала WSJ, що російська економіка залишається відносно стійкою, але це не може тривати вічно.

"Не те щоб у них закінчилися гроші. Але вони більше не зможуть фінансувати ситуацію традиційними способами, через податки, через хірургічне скорочення витрат. Вони більше не зможуть підтримувати ілюзію, що нічого суттєвого не відбувається", — пояснила вона.

За словами Прокопенка, можливими шляхами для Росії будуть збільшення друку грошей, стимулювання інфляції, різке скорочення соціального забезпечення і заміна чинної системи набору добровольців для участі в боях в Україні примусовою мобілізацією. І це може стати причиною заворушень.

