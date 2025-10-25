Три важливі питання для Путіна: посланник Кремля розповів, що РФ вимагає від України

Спеціальний посланник Кремля і глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, якого Путін відправив до Вашингтона на переговори, заявив, що рішення щодо врегулювання війни в Україні може бути знайдене "досить швидко", якщо буде враховано три важливих для РФ питання.

Дмитрієв в ефірі Fox News заявив, що "США, Україна і Росія розуміють, яким може бути рішення, і ми сподіваємося, що воно буде досягнуто в розумній часовій перспективі".

Путін відправив Кирила Дмитрієва до Вашингтона на переговори

Ведуча запитала, яким саме може бути рішення щодо врегулювання війни в Україні.

"Я переважно зосереджений на економіці, інвестиціях і спільних відносинах зі США, а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Але, я думаю, є кілька елементів. Один із них — це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", Росія відкрита до гарантій безпеки для України", — заявив Дмитрієв.

І почав сентенцію про "російськомовне" населення.

"Точно є питання територій, де є російське населення, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту (давній наратив, придуманий РФ для виправдання агресії проти України — ред.). І є питання нейтралітету України, який важливий для безпеки Росії. Тобто не так багато питань на столі. І через розуміння того, як вони можуть бути вирішені дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдено досить швидко", — заявив Дмитрієв.

Посланець Путіна також похвалив президента США Дональда Трампа, відзначивши "прогрес" у врегулюванні війни за його президентства.

"Перш за все, президент Трамп уникнув ескалації до Третьої світової війни. Друге — він домігся першого перемир'я щодо енергетичної інфраструктури, яке у нас було. І, по-третє, він дійсно зрозумів російську позицію", — сказав посланник Кремля.

А в ефірі CNN він повідомив, що "зустріч між Трампом і Путіним відбудеться — але, ймовірно, пізніше".

"Я думаю, що зустріч відкладено — вона має бути добре підготовлена нашими дипломатами", — сказав Дмитрієв.

Кирило Дмитрієв також заявив, що діалог між Росією і США буде продовжено.

Кирило Дмитрієв з'явився у США на переговори Фото: Getty Images

"Це, безумовно, можливо тільки в тому разі, якщо інтереси Росії будуть враховані і до них ставитимуться з повагою", — заявив раніше Дмитрієв агентству Reuters.

Дмитрієв відмовився повідомити, з ким саме він зустрічається, і передбачив, що санкції США щодо нафтових компаній дадуть зворотний ефект.

"Вони призведуть лише до того, що бензин на американських заправках стане дорожчим"", — сказав посланник Путіна.

Американське інформаційне агентство Axios повідомило, що Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Майамі в суботу та з іншими людьми, імен яких він не назвав.

Нагадаємо, 24 жовтня Кирила Дмитрієва відправили до США для "офіційних" переговорів після запровадження санкцій проти російського нафтового сектору і скасування саміту в Будапешті між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.