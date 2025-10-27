Зеленский сказал Трампу, что Путин ему врет про успехи на фронте, — Axios

Владимир Зеленский опроверг недавние заявления Кремля о том, что ВС РФ продвигаются вперед на поле боя. Президент Украины сообщил, что ясно дал понять Дональду Трампу, что представители РФ ему врут и попросил о дальнобойном оружии, чтобы оказать давление на Путина.

Издание Axios цитирует Владимира Зеленского, который также заявил в 35-минутном телефонном интервью, что американская разведка подтвердила его слова, также показав, что "сейчас на поле боя никто не побеждает".

По словам президента Зеленского, разведка Украины обнаружила, что Владимир Путин в частном порядке хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс к 15 октября, чего не произошло.

"Россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаемся практически на том же месте, на котором находились последние 2–3 месяца", — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что, по словам его генералов, Россия потеряла убитыми и ранеными 346 000 солдат в 2025 году. Это практически соответствует количеству мобилизованных за тот же период, добавил он. Оценки российских потерь сильно разнятся.

Президент Украины отметил, что новые санкции Дональда Трампа нанесут ущерб российской военной машине, но Украине по-прежнему нужны ракеты большой дальности, чтобы заставить Владимира Путина заключить мир. По его словам, санкции "будут иметь значение", но Путин не уступит, если Трамп не усилит давление.

Зеленский упомянул о беседе Лаврова и Рубио, отметив, что она "не была позитивной".

"То же самое они сделали и после Аляски. Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его окружение отвергают то, что говорит Трамп", — заявил Зеленский.

Напомним, после того, как саммит Путина и Трампа в Будапеште сорвался, российский президент срочно отправил в США своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Дмитриев уже встретился в Майами со спецпредставителем Белого дома Стивом Уиткоффом два раза.

А Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One по пути в Японию, заявил, что война между РФ и Украиной якобы движется к завершению.