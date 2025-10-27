Эмиссар Путина в США: с какой целью Кремль делегировал Дмитриева в Вашингтон

Находясь с визитом в США, посланник Кремля Дмитриев заявил о близости дипломатического решения, которое положит конец российско-украинской войне. Зато глава американского Минфина Скотт Бессент назвал его "российским пропагандистом". Что в целом показала и скрыла поездка путинского спецпредставителя в Соединенные Штаты, выяснял Фокус.

В воскресенье, 26 октября в интервью CBS News министр финансов США Скотт Бессент назвал спец посланника Путина Кирилла Дмитриева "российским пропагандистом", комментируя его слова о якобы отсутствии вреда для российской экономики от санкций. "Я думаю, что Россия почувствует последствия (от рестрикций — Фокус) немедленно. Могу сказать вам, что мы уже видим, как Индия полностью прекратила закупку российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы прекратили", — сказал он. Далее Бессент назвал Дмитриева "российским пропагандистом" и добавил, что тот и не может говорить о реальном влиянии санкций на российскую экономику. "Конечно, российская экономика — это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, кажется, превышает 20%, и все, что мы делаем, заставит Путина сесть за стол переговоров. Российскую военную машину финансирует нефть, и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его доходы", подытожил главный финансист США.

Как известно в минувшую среду, 22 октября администрация Трампа ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", попутно призвав Кремль согласиться на немедленное прекращение огня в войне с Украиной. Вскоре после такого санкционного шага Вашингтона индийские НПЗ начали проверять своих поставщиков, а некоторые китайские компании поставили на паузу закупку российского черного золота.

Какая задача стоит перед посланником Путина в США

В то же время спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев в воскресенье, 26 октября рассказал, что российская делегация уже третий день подряд находится в Соединенных Штатах, где "доносит позицию Путина о бессмысленности давления на Россию". Дмитриев также отметил, что "доносит" до американских властей тезис о том, что "решение конфликта в Украине возможно только при искоренении его первопричин", а российская экономика вроде бы находится в хорошем состоянии.

"Мы видим титанические попытки сорвать диалог между Россией и США", — сказал посланник Путина, не уточнив при этом, кто собственно осуществляет такие попытки. На этом фоне Дмитриев также заявил, что Россия, США и Украина якобы "близки к дипломатическому решению", которое положит конец российско-украинской войне.

Кстати, как выяснилось, Дмитриев привез в США сувенирные шоколадные наборы, на обертках которых написаны цитаты Путина. Собственно на самой коробке размещено изображение главы Кремля с подписью "Великие слова Великого человека" и его цитата: "Вести диалог с Россией с позиции силы бессмысленно". Среди других высказываний на обертках значатся и такие: "Россия — такая страна, которая ничего не боится", "Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу", "Вышли, не имея права,- получите дубинкой по голове", "Границы России нигде не заканчиваются" и "Своих не бросаем".

Отметим, что в апреле 2025 года именно Дмитриев, к слову, уроженец Киева, стал первым российским чиновником, который посетил американскую столицу после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда его визит рассматривался как важный шаг в налаживании отношений между Вашингтоном и Москвой.

Каким звоночком для Путина стал визит его посланника в США

Вопрос в том, полностью ли провальным является визит Дмитриева в США, или не полностью, пока еще открыт, считает политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко. Кроме того, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Дело в том, что сейчас есть новые цели установить новые санкции против Российской Федерации, о чем сообщают западные медиа. Пока что Трамп занимает выжидательную позицию. И если в этом контексте говорить о визите в США Дмитриева, то перед ним действительно стояла среди прочего и пропагандистская работа. Именно поэтому мы видели ряд организованных интервью как для про демократических, так и для про республиканских медиа. Это сделано для создания фейкового впечатления о том, что якобы Россия и Соединенные Штаты являются родственными и очень похожими в своих интересах, а также путях их достижения. На это делало ставку российское руководство, засылая Дмитриева в США".

Наряду с тем, добавляет Игорь Чаленко, логика Кремля в контексте "миссии Дмитриева", заключается в том, чтобы сорвать введение дальнейших антироссийских санкций со стороны США, которые могут быть направлены на финансовый рынок — причем не только классический фондовый, но и на рынок крипто валют, "что очень сильно ударит по теневому финансированию войны и российской военки".

"Между тем, в Кремле, с точки зрения российско-украинского кейса, как по мне, просчитались, сделав ключевую ставку на Виткоффа, влияние которого сейчас ощутимо уменьшилось. Виткофф оказался неспособным к аналитической работе и озвучивал все относительно территорий, русскоязычного населения, истории и т.д., ровно так, как ему говорил Путин и тот же Дмитриев. Сейчас у Дмитриева не получилось встретиться с тем кругом американских чиновников, с которым он планировал. А когда Скотт Бессент оценивает его исключительно как пропагандиста, то это, по сути, является характеристикой тех инвестиционных проектов, которые представлял эмиссар Путина в Соединенных Штатах. Сюда можно отнести так называемый гиперлуп по Берингову проливу — от Камчатки до американской Аляски и многие другие проекты", — подчеркивает эксперт.

Это, по его словам, свидетельствует о том, что эффект Дмитриева "начинает сдавать и сдуваться".

"Это крайне плохо для Путина, поскольку до этого российский диктатор работал параллельно-двойной тактикой. С одной стороны он пугал США, используя Лаврова, Медведева и Пескова, да и сам порой выступая в этой роли, как вот в истории с "Буревестником". А с другой стороны Кремль использовал Дмитриева в качестве "пряника" и условного голоса разума. Но, как мы видим по реакции того же Бессента, Дмитриева уже перестают воспринимать в качестве так называемого "хорошего русского", с которым можно вести переговоры и дальнейший бизнес. Я думаю, что это очень серьезный звоночек для Кремля в том смысле, что предыдущая стратегия, направленная на торможение процессов поддержки Украины не сработала", — заключает Игорь Чаленко.

Чего на самом деле добивался путинский посланник в США

В то же время политолог Алексей Якубин, анализируя в разговоре с Фокусом очевидные и завуалированные цели визита Дмитриева в США, отмечает следующее: "На мой взгляд, одна из задач Дмитриева — не допустить дальнейших жестких антироссийских санкций со стороны США благодаря кругу своего общения, а это, в частности, Уиткофф. То есть, цель — повлиять на Трампа и донести российскую позицию, что есть, мол, интересные проекты, например, Берингов пролив и так далее. Кроме того, задача Дмитриева — поработать со, скажем мягко, прокремлевскими конгрессменами, а также активно пообщаться с американскими СМИ. То есть, в общем, у меня складывается впечатление, что визит Дмитриева — это попытка Москвы через ближайшее окружение Трампа и медиа донести до него информацию относительно того, что Кремль хотел бы иметь с ним дела".

В данном контексте эксперт обращает внимание на еще один момент: "Еще тогда, когда готовился саммит в Будапеште, Трамп поручил готовить его не Виткоффу, а Рубио, поэтому очевидно, что Виткофф частично теряет позиции и влияние в окружении президента США. Поэтому я не исключаю, что этот визит Дмитриева на самом деле является попыткой в какой-то степени спасти влияние Уиткоффа на Трампа — грубо говоря, показать, что тот может быть эффективным на уровне с госсекретарем или тем же Бессентом. Вообще, сейчас в окружении президента США идет борьба за то, кто может дойти и последним вложить в ухо Трампа нужный месседж. Поэтому визит Дмитриева может рассматриваться и в таком ракурсе".

Кроме того, политолог не исключает, что для самого Дмитриева нынешний американский визит носит имиджевый характер в сугубо российском измерении: "Если смотреть формально, то Дмитриев в официальной российской иерархии является третьеразрядным чиновником, но при этом он уже не впервые находится в Вашингтоне, общаясь там с разными, в том числе влиятельными и приближенными к Трампу людьми. И этот имидж, на мой взгляд Дмитриев пытается продать в самой России, что он, мол, является тем самым уникальным каналом, который может повлиять на администрацию Трампа относительно не введения более жестких санкций и так далее".

Учитывая это, прогнозирует Алексей Якубин, Дмитриев, используя нынешний визит в Соединенные Штаты, будет аппаратно усиливаться непосредственно в России. При этом, политолог не исключает, что после визита Дмитриева в США, "с учетом маятниковой тактики Трампа" со стороны Белого дома может осуществиться попытка давить уже на Украину. Иначе говоря, предполагает эксперт, после недавнего введения антироссийских рестрикций, Трампа может качнуть в другую сторону.