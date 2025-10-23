Будапешта-2 не будет: почему Трамп отменил встречу с Путиным

Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. По какой траектории в дальнейшем будет развиваться дипломатический трек, выяснял Фокус.

В четверг, 23 октября президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. "Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь, поэтому я это сделал (отменил встречу — Фокус). Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит".

Показательно, что накануне в российском МИД и Кремле уверяли, что продолжают готовиться к встрече лидеров США и РФ в Будапеште и сетовали на большое количество "слухов и вбросов" вокруг этого события.

В частности, заместитель главы росМИД Сергей Рябков заявлял следующее: "Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне, чем мы и занимаемся в свете поручений, которые мы имеем. Все вопросы о графиках, о форматах, о последовательности шагов — они по большому счету производные от содержательной стороны".

В то же время пресс-секретарь Кремля Песков делал упор на том, что тема саммита в Будапеште окружена "большим количеством спекуляций, сплетен, вбросов, большая часть которых не соответствует действительности".

Почему Путин не спешил встречаться с Трампом в Будапеште

В том, что встреча лидеров США и РФ в Будапеште была обречена заранее, убежден политолог Олег Саакян. "Вообще, в ближайшее время такую встречу я не вижу реальной и вообще считаю, что Россия будет максимально тянуть время с тем, чтобы она состоялась как можно позже. При этом параллельно россияне будут обвинять Украину и европейцев в том, что именно мы сорвали нынешнее "свидание" Трампа с Путиным. Между тем Соединенные Штаты дали сигнал, что если Россия не изменит своих максималистских подходов, то в такой встрече вообще не имеет смысла ни сейчас, ни завтра", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Констатировав, что встреча лидеров США и РФ умерла на зародыше, политолог добавил: "Сейчас будут идти активные, в основном кулуарные торги: Россия хочет тянуть время, а США, несмотря на отмену Будапешта, хотят встречи как можно скорее — желательно до встречи Трампа с Си Цзиньпином".

Отдельное внимание в контексте перипетий вокруг встречи Трампа и Путина Олег Саакян обращает на тактику европейских союзников: "Европа совместно с Украиной вроде бы намерена подготовить план завершения войны из 12-ти пунктов, впрочем непонятно, действительно ли это так, или просто имеет место довольно громкая информационная кампания. Так или иначе, но на фоне заявлений канцлера Германии и реакции других европейских лидеров, как минимум они хотят создать впечатление о том, что такой план а ля как по Газе, действительно готовы положить на стол Трампу. Это очень и очень важные движения, ключевая цель которых продемонстрировать, что любые договоренности США и РФ по войне невозможны без участия Украины и Европы".

Прогнозируя, будут ли Киев и Брюссель в конце концов приобщены к американо-российскому переговорному столу, эксперт констатировал: "Как по мне, история с европейским планом является достаточно эфемерной. Но когда россияне будут тянуть время, Европа будет нервничать. Это будет создавать дополнительное напряжение между США и Европой, которая стремится действовать более субъектно и самостоятельно. Именно поэтому мы слышим фактические угрозы о передаче Украине дополнительных самолетов и дополнительных мощностей для ударов по России, а также предоставление Киеву репарационного кредита и введение дополнительных антироссийских рестрикций".

Во многом, указанная цепь намерений, резюмирует Олег Саакян, призвана на то, чтобы продемонстрировать геобезопасную субъектность Европы и то, что о ней нельзя говорить без нее ни с Россией, ни с Китаем. При этом, эксперт акцентирует, что в данном случае речь идет не о Европе, как ЕС, а более широко — от Украины до Великобритании.

В целом, по мнению Олега Саакяна, торможение переговорного трека непосредственно между руководителями США и РФ приведет к тому, что Украина таки получит "Томагавки". Наряду с тем, говорит политолог, значительные риски для Киева несет встреча руководителей США и Китая.

"В отличие от истории с Путиным, который постоянно имитирует готовность к миру, между Трампом и Си будет серьезный предметный разговор о российско-украинской войне. Кстати, стороны уже выставляют свои фишки на стол. Здесь будет уместно вспомнить заявление Трампа о фонде 500% на победу Украины, загоняние Европы в лагерь противостояния Китая и тому подобное. Зато Китай угрожает редкоземельными металлами, что может положить западный ВПК, от которого Украина очень и очень зависима. Параллельно Китай подготовил "пряник" в виде Ким Чен Ына, который готов встретиться с Трампом и очевидно обменять поддержку России на что-то со стороны Штатов. То есть, здесь есть вероятность реальных договоренностей, тогда как в случае с Россией наблюдаем большую игру в имитацию, где каждая из сторон просто отрабатывает свой номер", — заключает Олег Саакян.

Какие факторы способствуют тому, чтобы встреча Трампа и Путина состоялась

В то же время политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом акцентирует: "Сейчас, несмотря на большой информационный шум, есть обстоятельства, которые делают возможным в ближайшей перспективе встречу Трампа и Путина в Будапеште. Например, фанатичное желание венгерской дипломатии в целом и Орбана в частности организовать такую встречу, использовав ее в предвыборных целях. Также есть определенное лобби в среде республиканцев для организации антикитайской стратегии на более широком уровне, что предполагало бы определенную отстраненность России. Кроме того, на то, чтобы встреча в Будапеште, несмотря на нынешнее "Нет" от Трампа состоялась, работает определенным образом позиция российской экономической элиты, которой действительно хотелось бы завершить эту войну, спасая таким образом экономику РФ и свое материальное состояние от прогрессирующей экономической рецессии".

В случае, если очерченные факторы на определенном этапе сработают в нужном русле, подчеркивает эксперт, шансы на проведение саммита Трамп-Путин становятся более высокими.

Наряду с тем, отмечает Олег Постернак, есть и ряд факторов, которые не способствуют тому, чтобы Будапешт-2 состоялся вообще. Первый фактор, заключается в историческом понимании нынешней украинской властью своей миссии и катастрофических, в том числе электоральных последствий в случае принципиальных уступок РФ в мирном процессе. Второй фактор — это ВСУ, которые не в восторге от идеи просто взять и сдать Славянск и Краматорск, что открыло бы дорогу на Харьков и Днепр и сформировало очень серьезную стратегическую уязвимость для других регионов Украины.

Ну, и наконец, третий фактор, который, по убеждению Олега Постернака делает невозможным быстрый Будапешт-2, это совместные усилия Европейского Союза, который, будучи солидарным с Украиной, всячески пытается не допустить "наглого демонтажа" международной системы права и архитектуры безопасности, которая пока все еще держится на хребте определенных ценностей. В целом, заключает политолог, судьба Будапешта-2 будет зависеть от готовности РФ реально, а не декларативно сгладить чрезвычайно острые углы своей позиции.