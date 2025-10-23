Провал саммита в Будапеште: почему Путин ошибся в игре с Трампом, — The Telegraph

После отмены запланированной встречи президентов России и США в Венгрии, Вашингтон объявил о подготовке новых санкций против России. Более того, администрация Трампа рассматривает возможность разрешить Украине использование ракет большой дальности, отбросив опасения об эскалации. Аналитик объяснил, почему в Москве ошиблись з прогнозами относительно решений нового американского президента.

На фоне анонсированного саммита в Будапеште многие аналитики увидели в этом подтверждение подозрений, что Москва намерена выиграть время, ведя Трампа за собой. Американского президента обвинили в наивности — будто Белый дом снова поверил в возможность дипломатического прорыва в вопросе мира в Украине, на который Кремль изначально не рассчитывал. Однако дальнейшие события показали, что ситуация развивается иначе. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Из-за дипломатических неудач администрация Трампа начала корректировать стратегию давления на Кремль — от санкций до обсуждения поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине.

После августовского саммита на Аляске Вашингтон предоставил Киеву дополнительную разведывательную поддержку для ударов по российской энергетической инфраструктуре. Результаты не заставили себя ждать: две атаки украинских беспилотников нанесли серьезный ущерб объектам в Самарской области — заводу "Газпрома" в Оренбурге и Новокуйбышевскому НПЗ "Роснефти".

В результате Россия потеряла часть экспортных мощностей, а общий уровень неработающего оборудования, по оценкам, вырос с 22% до 38%, что обходится бюджету страны в десятки миллионов долларов ежедневно.

Реакция Кремля и политика давления

Москва тем временем отвечает привычной риторикой — российские власти пытаются демонстрировать невозмутимость и угрожают "карательными мерами". Так глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что "ответ будет жестким и асимметричным", а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о "плохих последствиях для всех".

Однако источники в Вашингтоне отмечают, что администрация Трампа намерена продолжать политику давления. США уже подготовили пакет новых санкций против России и рассматривают частичное снятие ограничений на использование Украиной ракет большой дальности.

Важно

Путин, по словам аналитиков, оказался в непростой ситуации: дипломатическое маневрирование дает все меньше результатов, а последствия украинских ударов по инфраструктуре становятся все ощутимее.

"За заголовками о многочисленных попытках заключить сделку, Россия теперь находится под реальным давлением. Возможно, Путин сейчас не считает предложение Трампа о прекращении огня выгодным, но вскоре он может пожалеть о своей неуступчивости", — подытожили аналитики.

Напомним, США анонсировали решение о новых санкциях против РФ за войну против Украины. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о "значительном толчке" в вопросе о наложении санкций против Кремля уже в ближайшее время.

А 22 октября издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация американского президента якобы разрешила Украине использовать некоторые виды ракет большой дальности, поставленных западными союзниками, для атак на РФ. Однако позже сам Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что это фейковая информация.

"США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали и что бы Украина с ними ни делала!" — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 октября в городе Копейске в Челябинской области РФ прозвучали взрывы в районе местного предприятия ВПК. Тем временем ранее Путин принял участие в ядерных учениях и показал пуск ракеты "Ярс".