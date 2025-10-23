"Мы все еще хотели бы встретиться с россиянами": США открыты к переговорам с РФ несмотря на санкции, — Рубио

Соединенные Штаты остаются открытыми к переговорам с Россией, даже после введения санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Решение о санкциях президент Дональд Трамп объяснил необходимостью реагировать на отсутствие прогресса в мирных договоренностях.

По информации издания CNN, государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон заинтересован в поддержке диалога с Москвой, если появится возможность достичь мира. Он отметил, что уже имел продуктивный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и планирует продолжить обсуждение.

"Мы все еще хотели бы встретиться с россиянами... У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы продолжим это обсуждение. Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира", — сказал Рубио журналистам

Рубио также пояснил, что президент Трамп в течение последних месяцев рассматривал возможность введения санкций и был готов принять меры в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.

"Я думаю, что президент неоднократно в течение нескольких месяцев говорил, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если мы не достигнем прогресса по мирному соглашению. Сегодня он решил что-то сделать", — сказал Рубио.

До этого, Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, отметив журналистам, что, по его мнению, пришло время для такого шага и что он ожидал его введения в течение длительного периода.

Встреча Путина и Трампа в Будапеште — что известно

Напомним, что вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По его результатам американский лидер сообщил, чтопланирует встретиться с российским президентом в Будапеште, столице Венгрии, чтобы обсудить завершение войны.

Более того, Венгрия пообещала предоставить необходимые условия для проведения встречи, фактически согласившись принять Владимира Путина, несмотря на существование ордера Международного уголовного суда на его арест.

Впоследствии планирование встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште было временно приостановлено. В Белом доме объяснили это тем, что стороны еще не достигли достаточного уровня готовности для проведения переговоров.

По состоянию на 22 октября президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно поездки в Будапешт на встречу с Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что не хочет, чтобы такая встреча оказалась напрасной, во время общения с журналистами в Овальном кабинете.