"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами": США відкриті до переговорів із РФ попри санкції, – Рубіо

Сполучені Штати залишаються відкритими до переговорів із Росією, навіть після запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. Рішення про санкції президент Дональд Трамп пояснив необхідністю реагувати на відсутність прогресу у мирних домовленостях.

За інформацією видання CNN, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон зацікавлений у підтримці діалогу з Москвою, якщо з’явиться можливість досягти миру. Він зазначив, що вже мав продуктивну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і планує продовжити обговорення.

"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми продовжимо це обговорення. Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру", – сказав Рубіо журналістам

Рубіо також пояснив, що президент Трамп протягом останніх місяців розглядав можливість введення санкцій і був готовий вжити заходів у разі відсутності прогресу у мирних переговорах.

"Я думаю, що президент неодноразово протягом кількох місяців говорив, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу щодо мирної угоди. Сьогодні він вирішив щось зробити", – сказав Рубіо.

До цього, Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, зазначивши журналістам, що, на його думку, настав час для такого кроку та що він очікував на його запровадження протягом тривалого періоду.

Зустріч Путіна та Трампа в Будапешті — що відомо

Нагадаємо, що ввечері 16 жовтня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. За її результатами американський лідер повідомив, що планує зустрітися з російським президентом у Будапешті, столиці Угорщини, щоб обговорити завершення війни.

Ба більше, Угорщина пообіцяла надати необхідні умови для проведення зустрічі, фактично погодившись прийняти Володимира Путіна, попри існування ордеру Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Згодом планування зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у Будапешті було тимчасово призупинено. У Білому домі пояснили це тим, що сторони ще не досягли достатнього рівня готовності для проведення переговорів.

Станом на 22 жовтня президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо поїздки до Будапешта на зустріч із Володимиром Путіним. Американський лідер зазначив, що не хоче, щоб така зустріч виявилася марною, під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.