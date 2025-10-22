"Не хочу, щоб зустріч була марною": Трамп ще не вирішив, чи поїде на зустріч з Путіним (відео)

Президент США Дональд Трамп ще не ухвалив рішення щодо того, чи поїде на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним до столиці Угорщини — Будапешта.

Американський президент не хоче, щоб така зустріч виявилась марною, заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

"Я не хочу, щоб зустріч була марною. Ми ще не ухвалили рішення", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що у напрямку організації двосторонньої зустрічі відбувається "багато речей" та пообіцяв надати більш грунтовну відповідь протягом наступних двох днів.

Водночас президент США зазначив, що досі вірить у можливість припинення вогню в Україні.

В Угорщині заявили, що зустріч Трампа з Путіним хочуть зірвати

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "багато хто зробить усе можливе, аби цей саміт не відбувся".

За його словами військові політичні еліти та ЗМІ завжди так чинять перед важливими подіями, які можуть мати вирішальне значення для війни та миру.

"І зараз, доки саміт не відбудеться, знову буде десятки витоків інформації, фейкових новин і заяв про те, що саміту не буде", — наголосив Сійярто.

Пост Сійярто Фото: Скриншот

Нагадаємо, 21 жовтня видання Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що зустріч Трампа з Путіним у Будапешті скасували після бесіди Лаврова і Рубіо.

Фокус також писав про те, що підготовка до саміту Трампа і Путіна в Будапешті тільки "припинена".