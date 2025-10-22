"Не хочу, чтобы встреча была напрасной": Трамп еще не решил, поедет ли на встречу с Путиным (видео)

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение относительно того, поедет ли на встречу с президентом России Владимиром Путиным в столицу Венгрии — Будапешт.

Американский президент не хочет, чтобы такая встреча оказалась напрасной, заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

"Я не хочу, чтобы встреча была напрасной. Мы еще не приняли решение", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что в направлении организации двусторонней встречи происходит "много вещей" и пообещал предоставить более обстоятельный ответ в течение следующих двух дней.

В то же время президент США отметил, что до сих пор верит в возможность прекращения огня в Украине.

В Венгрии заявили, что встречу Трампа с Путиным хотят сорвать

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "многие сделают все возможное, чтобы этот саммит не состоялся".

По его словам военные политические элиты и СМИ всегда так поступают перед важными событиями, которые могут иметь решающее значение для войны и мира.

"И сейчас, пока саммит не состоится, снова будут десятки утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что саммита не будет", — подчеркнул Сийярто.

Пост Сийярто Фото: Скриншот

Напомним, 21 октября издание Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что встречу Трампа с Путиным в Будапеште отменили после беседы Лаврова и Рубио.

Фокус также писал о том, что подготовка к саммиту Трампа и Путина в Будапеште только "приостановлена".