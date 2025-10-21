Найближчим часом зустріч не відбудеться: підготовку саміту Путіна та Трампа призупинили, — ЗМІ

Планування зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті тимчасово зупинено. У Білому домі пояснили це тим, що сторони поки не досягли необхідного рівня готовності до переговорів.

За інформацією кореспондента NBC News Гаррета Хааке, який посилається на високопоставленого чиновника Білого дому, процес підготовки саміту "призупинено". За словами джерела, попередня розмова між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим була "продуктивною", однак президент Трамп вважає, що поки зарано переходити до наступного етапу переговорів.

Публікація кореспондента NBC News Гаррета Хааке в X Фото: Скриншот

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця Білого дому, Трамп і Путін не планують особистої зустрічі "найближчим часом". Це рішення ухвалили всього через кілька днів після того, як президент США оголосив про намір провести новий саміт зі своїм російським колегою.

Представник адміністрації також заявив, що державний секретар Рубіо та глава МЗС Росії Лавров не мають у планах особистої зустрічі. Вони обмежилися телефонними переговорами, які американська сторона оцінила як "продуктивні", але недостатні для подальших кроків у напрямку саміту.

Варто зауважити, що видання CNN з посиланням на анонімні обізнані джерела прогнозувало, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті може не відбутися. За даними джерел, попередня зустріч між держсекретарем США Марком Рубіо та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена на невизначений термін через різні очікування щодо можливого припинення вторгнення Росії в Україну. Під час телефонної розмови Рубіо та Лаврова 20 жовтня сторони обговорили "наступні кроки" щодо врегулювання конфлікту, однак, за словами джерел, урядовці відчули, що Росія недостатньо готова до компромісу.

Також Фокус з посиланням на матеріал Financial Times писав, що Путін розраховує виграти війну не зброєю, а впливом на Трампа, та бачить у ньому шанс домогтися поступок від США.

Ба більше, 21 жовтня глава МЗС Росії Сергій Лавров виступив проти негайного припинення вогню в Україні та заявив, що через перемир'я велика частина країни залишиться під керівництвом "нацистського режиму".