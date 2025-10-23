Санкции, встреча с Путиным и "Томагавки": Дональд Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине (видео)

Президент США Дональд Трамп объявил, что не встретится с кремлевским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Также он прокомментировал решение о новых санкциях США и удары Украины ракетами по территории РФ.

Дональд Трамп заявил в частности, что отменил встречу с Путиным, однако пояснил, что она может состояться в будущем. Об этом американский лидер объявил во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме вечером 22 октября, передает Clash Report.

"Я отменил встречу с Путиным. Это мне казалось неправильным. Мы сделаем это в будущем", — заявил Трамп.

Комментируя новые санкции США против крупнейших нефтяных компаний России — "Лукойла" и "Роснефти" — Дональд Трамп объяснил, почему было принято такое решение именно сейчас. Он отметил, что ждал этого "долго".

"Я чувствовал, что пришло время. Мы долго ждали", — заявил президент США.

По словам Дональда Трампа, у него каждый раз происходят "хорошие разговоры" с Владимиром Путиным. Однако эти разговоры "ни к чему не приводят".

Удары Украины по территории РФ: Трамп об оружии США

Во время пресс-конференции Дональд Трамп также упомянул о ракетных ударах по территории России. Он в частности прокомментировал вопрос о предоставлении Украине американских ракет "Томагавк", заявив, что для обучения пользования ими необходимо минимум полгода.

"Чтобы научиться пользоваться "Томагавками", нужно минимум 6 месяцев. Единственный способ — это стрелять из них, но мы (США — ред.) этого делать не будем", — пояснил президент США.

Говоря о публикации The Wall Street Journal относительно того, якобы США сняли ключевое ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории РФ, Дональд Трамп опроверг эти данные.

По его словам, для атак по России ВСУ применяют европейские ракеты, а не американские.

"Украина не использует наши ракеты, она использует европейские ракеты. Я не контролирую это. Я контролирую наши ракеты, и они не стреляют нашими ракетами", — подчеркнул президент США.

Также во время пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что понимает, что Владимир Путин "хотел получить все, а не часть". Вероятно, президент США имеет в виду территориальные претензии Кремля в Украине.

"Я всегда чувствовал, что Путин хотел получить все, а не часть. Я думаю, что сейчас он готов к переговорам. Мы не хотим, чтобы он получил все", — отметил Дональд Трамп.

Кроме того, американский лидер выразил надежду на то, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский проявят "благоразумие" в вопросах по урегулированию конфликта.

"Для танго нужны двое", — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, вечером 22 октября в США и ЕС анонсировали новые решения по санкциям против России. В ЕС в частности приняли 19-й пакет санкций против Кремля.

Также 22 октября в Укринформе процитировали заявление Владимира Зеленского, который рассказал о "хорошем компромиссе" от Трампа в российско-украинской войне.