Санкції, зустріч з Путіним і "Томагавки": Дональд Трамп зробив низку заяв про війну в Україні (відео)

Президент США Дональд Трамп оголосив, що не зустрінеться з кремлівським лідером Володимиром Путіним у Будапешті. Також він прокоментував рішення щодо нових санкцій США та удари України ракетами по території РФ.

Дональд Трамп заявив зокрема, що скасував зустріч з Путіним, однак пояснив, що вона може відбутися у майбутньому. Про це американський лідер оголосив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі увечері 22 жовтня, передає Clash Report.

"Я скасував зустріч з Путіним. Це мені здавалося неправильним. Ми зробимо це в майбутньому", — заявив Трамп.

Коментуючи нові санкції США проти найбільших нафтових компаній Росії — "Лукойла" та "Роснефти" — Дональд Трамп пояснив, чому було ухвалене таке рішення саме зараз. Він зазначив, що чекав на це "довго".

"Я відчував, що настав час. Ми довго чекали", — заявив президент США.

За словами Дональда Трампа, у нього кожного разу відбуваються "хороші розмови" з Володимиром Путіним. Однак ці розмови "ні до чого не приводять".

Удари України по території РФ: Трамп про зброю США

Під час пресконференції Дональд Трамп також згадав про ракетні удари по території Росії. Він зокрема прокоментував питання щодо надання Україні американських ракет "Томагавк", заявивши, що для навчання користування ними необхідно щонайменше пів року.

"Щоб навчитися користуватися "Томагавками", потрібно мінімум 6 місяців. Єдиний спосіб — це стріляти з них, але ми (США — ред.) цього робити не будемо", — пояснив президент США.

Говорячи про публікацію The Wall Street Journal щодо того, нібито США зняли ключове обмеження на використання Україною далекобійних ракет для ударів по території РФ, Дональд Трамп заперечив ці дані.

За його словами, для атак по Росії ЗСУ застосовують європейські ракети, а не американські.

"Україна не використовує наші ракети, вона використовує європейські ракети. Я не контролюю це. Я контролюю наші ракети, і вони не стріляють нашими ракетами", — наголосив президент США.

Також під час пресконференції Дональд Трамп заявив, що розуміє, що Володимир Путін "хотів отримати все, а не частину". Ймовірно, президент США має на увазі територіальні претензії Кремля в Україні.

"Я завжди відчував, що Путін хотів отримати все, а не частину. Я думаю, що зараз він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав все", — зазначив Дональд Трамп.

Окрім того, американський лідер висловив сподівання на те, що і Володимир Путін, і Володимир Зеленський виявлять "розсудливість" у питаннях щодо врегулювання конфлікту.

"Для танго потрібні двоє", — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, увечері 22 жовтня у США та ЄС анонсували нові рішення щодо санкцій проти Росії. У ЄС зокрема ухвалили 19-й пакет санкцій проти Кремля.

Також 22 жовтня в Укрінформі процитували заяву Володимира Зеленського, який розповів про "гарний компроміс" від Трампа у російсько-українській війні.