"Не впевнений, що Путін підтримає": Зеленський розповів про "гарний компроміс" від Трампа

Прибувши з візитом в Осло, президент Володимир Зеленський розповів про компроміс, запропонований лідером США Дональдом Трампом. Також він повідомив, що Норвегія надасть Україні енергетичну допомогу у розмірі приблизно 150 мільйонів доларів.

Зеленський позитивно оцінив компроміс щодо припинення вогню, але поставив під сумнів те, що на це погодиться лідер РФ Володимир Путін. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Осло, як передали в "Укрінформі" 22 жовтня.

"Після нашої розмови ви бачили публічні повідомлення від Трампа, який запропонував зупинитися там, де ми є, і почати переговори. Я вважаю, це був гарний компроміс, але не впевнений, що Путін його підтримає, і я про це сказав президенту", — розповів політик.

Він зазначив, що переговори у Білому домі наприкінці минулого тижня зайняли понад 2 години і обговорювались багато тем.

Фото, зроблене під час спілкування з журналістами в Осло Фото: Офіс президента

"Найважливіше — говорили про те, як захистити себе, про єдність та гарантії безпеки, зокрема, про місце США у гарантіях безпеки, що важливо для майбутнього України", — поділився президент.

Він додав, що також обговорення стосувалось того, як "дипломатичним шляхом зупинити Путіна".

Також Зеленський заявив, що Україна отримає новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії — третій у 2025 році. Йдеться про приблизно 150 мільйонів доларів, які будуть витрачені на закупівлю газу взимку.

"Енергетична підтримка надзвичайно важлива. Подякував Норвегії за цю допомогу і премʼєр-міністру Йонасу Гару Стере під час нашої зустрічі", — зазначив президент.

Він повідомив, що також обговорив зі Стере наслідки російської масованої атаки вночі на 22 жовтня.

"Дякую за солідарність і співчуття", — написав Зеленський.

Політики говорили про потреби України у системах і ракетах ППО, кроки зміцнення України взимку, виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL. Президент подякував норвезькому народу за велику підтримку.

Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський і європейські лідери опублікували спільну заяву, виступивши за негайне припинення вогню. Вони зазначили, що лінія фронту має стати "відправною точкою для переговорів".

У Reuters з посиланням на анонімні джерела передали, що Росія повторила США свої умови встановлення миру, а саме контроль над Донбасом і не розміщення сил НАТО на території України. У виданні зауважили, що перспективи зустрічі лідерів Володимира Путіна і Дональда Трампа у Будапешті виглядають сумнівно.