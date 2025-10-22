Росія наполягає на своїх умовах "миру": Донбас і ніякого НАТО в Україні, — Reuters

Росія направила Сполученим Штатам неофіційне комюніке, в якому знову виклала свої колишні умови для досягнення мирної угоди з Україною. Москва наполягає на повному контролі над Донбасом і гарантії відсутності на території України сил НАТО.

Умови Росії, викладені в комюніке, фактично означають відмову від пропозиції президента США Дональда Трампа заморозити лінії фронту в їхньому нинішньому становищі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на анонімні джерела.

За словами одного з американських чиновників, окрім контролю над Донецькою та Луганською областями, російська сторона повторила вимогу, щоб у рамках будь-якої майбутньої угоди на території України не розміщувалися сили Північноатлантичного Альянсу.

Новина про неофіційний документ, який у дипломатичному середовищі доносить позицію однієї сторони до іншої, з'явилася на тлі заяв про підготовку саміту президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа в Будапешті. Тепер з урахуванням позиції Кремля перспективи зустрічі лідерів Сполучених Штатів і Російської Федерації виглядають сумнівно, зазначає видання.

Це підтвердило й одне з джерел агентства — за його словами, найближчим часом така зустріч не планується.

Таким чином Росія дотримується своїх максималістських вимог щодо України. При цьому Білий дім, відповідаючи на запит журналістів, послався на заяву Трампа, зроблену у вівторок. Президент США тоді заявив, що ще не ухвалив рішення про саміт, але не хоче "марної зустрічі". Однак Трамп додав, що перемир'я на поточній лінії фронту залишається можливим.

Саміт у Будапешті: що сказав Орбан

Підготовка до зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в Будапешті триває, проте точної дати саміту поки що не узгоджено. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 22 жовтня у своєму Facebook.

"Підготовка до мирного саміту триває. Дата ще не визначена. Коли прийде час, ми його проведемо. Ми покажемо світу, що вибір припав на Будапешт не випадково. Так сталося тому, що Угорщина — острів миру, а угорці — прихильники миру", — написав угорський лідер.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про "продуктивну" телефонну розмову з Володимиром Путіним і анонсував особисту зустріч, яка, за його словами, може відбутися протягом найближчих двох тижнів в угорській столиці.

Тим часом, за інформацією The Telegraph, саміт нібито поставили на паузу, коли в Кремлі скасували особисту підготовчу зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Марка Рубіо.