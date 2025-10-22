Россия настаивает на своих условиях "мира": Донбасс и никакого НАТО в Украине, — Reuters

Россия направила Соединенным Штатам неофициальное коммюнике, в котором вновь изложила свои прежние условия для достижения мирного соглашения с Украиной. Москва настаивает на полном контроле над Донбассом и гарантиях отсутствия на территории Украины сил НАТО.

Условия России, изложенные в коммюнике, фактически означает отказ от предложения президента США Дональда Трампа заморозить линии фронта в их нынешнем положении. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По словам одного из американских чиновников, помимо контроля над Донецкой и Луганской областями, российская сторона повторила требование, чтобы в рамках любого будущего соглашения на территории Украины не размещались силы Североатлантического Альянса.

Новость о неофициальном документе, который в дипломатической среде доносит позицию одной стороны до другой, появилась на фоне заявлений о готовящемся саммите президентов Владимира Путина и Дональда трампа в Будапеште. Теперь с учетом позиции Кремля перспективы встречи лидеров Соединенных Штатов и Российской Федерации выглядят сомнительно, отмечает издание.

Это подтвердил и один из источников агентства — по его словам, в ближайшее время такая встреча не планируется.

Таким образом Россия придерживается своих максималистских требований в отношении Украины. При этом Белый дом, отвечая на запрос журналистов, сослался на заявление Трампа, сделанное во вторник. Президент США тогда заявил, что еще не принял решение о саммите, но не хочет "бесполезной встречи". Однако Трамп добавил, что перемирие по текущей линии фронта остается возможным.

Саммит в Будапеште: что сказал Орбан

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште продолжается, однако точная дата саммита пока не согласована. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 октября в своем Facebook.

“Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата еще не определена. Когда придет время, мы его проведем. Мы покажем миру, что выбор пал на Будапешт не случайно. Так произошло потому, что Венгрия — остров мира, а венгры — сторонники мира”, — написал венгерский лидер.

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп сообщил о "продуктивном" телефонном разговоре с Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу, которая, по его словам, может состояться в течение ближайших двух недель в венгерской столице.

Между тем, по информации The Telegraph, саммит якобы поставили на паузу, когда в Кремле отменили личную подготовительную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.