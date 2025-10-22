"Не уверен, что Путин поддержит": Зеленский рассказал о "хорошем компромиссе" от Трампа

Прибыв с визитом в Осло, президент Владимир Зеленский рассказал о компромиссе, предложенном лидером США Дональдом Трампом. Также он сообщил, что Норвегия предоставит Украине энергетическую помощь в размере примерно 150 миллионов долларов.

Зеленский положительно оценил компромисс по прекращению огня, но поставил под сомнение то, что на это согласится лидер РФ Владимир Путин. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Осло, как передали в "Укринформе" 22 октября.

"После нашего разговора вы видели публичные сообщения от Трампа, который предложил остановиться там, где мы есть, и начать переговоры. Я считаю, это был хороший компромисс, но не уверен, что Путин его поддержит, и я об этом сказал президенту", — рассказал политик.

Он отметил, что переговоры в Белом доме в конце прошлой недели заняли более 2 часов и обсуждались многие темы.

Відео дня

Фото, сделанное во время общения с журналистами в Осло Фото: Офис президента

"Самое важное — говорили о том, как защитить себя, о единстве и гарантиях безопасности, в частности, о месте США в гарантиях безопасности, что важно для будущего Украины", — поделился президент.

Он добавил, что также обсуждение касалось того, как "дипломатическим путем остановить Путина".

Также Зеленский заявил, что Украина получит новый пакет энергетической поддержки от Норвегии — третий в 2025 году. Речь идет о примерно 150 миллионах долларов, которые будут потрачены на закупку газа зимой.

"Энергетическая поддержка чрезвычайно важна. Поблагодарил Норвегию за эту помощь и премьер-министра Йонаса Гару Стере во время нашей встречи", — отметил президент.

Он сообщил, что также обсудил со Стере последствия российской массированной атаки ночью на 22 октября.

"Спасибо за солидарность и сочувствие", — написал Зеленский.

Политики говорили о потребностях Украины в системах и ракетах ПВО, шагах укрепления Украины зимой, производстве дронов и ракет, расширении инициативы PURL. Президент поблагодарил норвежский народ за большую поддержку.

Напомним, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры опубликовали совместное заявление, выступив за немедленное прекращение огня. Они отметили, что линия фронта должна стать "отправной точкой для переговоров".

В Reuters со ссылкой на анонимные источники передали, что Россия повторила США свои условия установления мира, а именно контроль над Донбассом и не размещение сил НАТО на территории Украины. В издании отметили, что перспективы встречи лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште выглядят сомнительно.