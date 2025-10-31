Пентагон підтримав передачу Україні ракет Tomahawk, але фінальне рішення має ухвалити Трамп — CNN

США можуть передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, і військові вже підтвердили, що це не зашкодить оборонним запасам країни. Однак рішення про передачу досі має ухвалити президент Дональд Трамп, який під час зустрічі з Володимиром Зеленським висловив сумніви щодо цього кроку.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела у Міністерстві оборони США та представників європейських урядів, Пентагон провів аналіз і визначив, що передача Tomahawk не створить нестачі озброєння в американських арсеналах. Тобто військове відомство не заперечує, і питання тепер залежить лише від політичного рішення президента.

Під час нещодавньої зустрічі в Білому домі Трамп заявив Зеленському, що поки не вважає за можливе передати ракети, пояснивши це тим, що США повинні зберігати необхідне озброєння для власної оборони. Це викликало подив серед американських і європейських чиновників, адже незадовго до того Трамп говорив, що США мають достатні запаси "Томагавків" для можливої допомоги Україні.

За інформацією CNN, зміна позиції Трампа відбулася одразу після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін наполягав, що удари Tomahawk по території Росії не вплинуть на ситуацію на фронті, але суттєво погіршать відносини між Вашингтоном і Москвою. Уже на наступний день Трамп повідомив Зеленському, що передача ракет відкладається.

Водночас питання не закрито остаточно. Джерела CNN зазначають, що у США вже є підготовлений план швидкої передачі Tomahawk, якщо Трамп змінить рішення. Крім того, останніми тижнями Трамп став більш критично висловлюватися щодо небажання Кремля вести змістовні переговори про завершення війни. Через це Сполучені Штати запровадили нові санкції проти російських нафтових компаній та відклали заплановану зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.

Окремо обговорюється питання запуску ракет. Tomahawk зазвичай застосовуються з кораблів і підводних човнів, тоді як флот України значно ослаблений. У Пентагоні розглядають варіант передачі наземних пускових установок. Європейські чиновники додають, що Україна вже показала здатність адаптувати озброєння, наприклад ракети Storm Shadow, до радянських літаків, тому технічне рішення можна буде знайти.

Президент Зеленський раніше зазначив, що Україна працює над збільшенням дальності своїх ударних можливостей. За його словами, поєднання санкцій та точкових ударів по критичній інфраструктурі РФ має допомогти завершити війну на справедливих умовах для України.

Нагадаємо, що, за словами колумніста Bloomberg Марка Чемпіона, Трамп уже неодноразово висловлював сумніви щодо надання Україні озброєння для ударів углиб Росії, однак він вважає аргументи проти передачі ракет Tomahawk безпідставними.

Раніше Фокус писав, що Володимир Путін пригрозив "жорсткою відповіддю" у разі ударів по території Росії ракетами Tomahawk чи іншою далекобійною зброєю.