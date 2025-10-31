Пентагон поддержал передачу Украине ракет Tomahawk, но финальное решение должен принять Трамп — CNN

США могут передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, и военные уже подтвердили, что это не повредит оборонным запасам страны. Однако решение о передаче до сих пор должен принять президент Дональд Трамп, который во время встречи с Владимиром Зеленским выразил сомнения относительно этого шага.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США и представителей европейских правительств, Пентагон провел анализ и определил, что передача Tomahawk не создаст недостатка вооружения в американских арсеналах. То есть военное ведомство не возражает, и вопрос теперь зависит только от политического решения президента.

Во время недавней встречи в Белом доме Трамп заявил Зеленскому, что пока не считает возможным передать ракеты, объяснив это тем, что США должны хранить необходимое вооружение для собственной обороны. Это вызвало недоумение среди американских и европейских чиновников, ведь незадолго до того Трамп говорил, что США имеют достаточные запасы "Томагавков" для возможной помощи Украине.

Відео дня

По информации CNN, изменение позиции Трампа произошло сразу после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин настаивал, что удары Tomahawk по территории России не повлияют на ситуацию на фронте, но существенно ухудшат отношения между Вашингтоном и Москвой. Уже на следующий день Трамп сообщил Зеленскому, что передача ракет откладывается.

В то же время вопрос не закрыт окончательно. Источники CNN отмечают, что у США уже есть подготовленный план быстрой передачи Tomahawk, если Трамп изменит решение. Кроме того, в последние недели Трамп стал более критично высказываться относительно нежелания Кремля вести содержательные переговоры о завершении войны. Из-за этого Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских нефтяных компаний и отложили запланированную встречу Трампа и Путина в Будапеште.

Отдельно обсуждается вопрос запуска ракет. Tomahawk обычно применяются с кораблей и подводных лодок, тогда как флот Украины значительно ослаблен. В Пентагоне рассматривают вариант передачи наземных пусковых установок. Европейские чиновники добавляют, что Украина уже показала способность адаптировать вооружение, например ракеты Storm Shadow, к советским самолетам, поэтому техническое решение можно будет найти.

Президент Зеленский ранее отметил, что Украина работает над увеличением дальности своих ударных возможностей. По его словам, сочетание санкций и точечных ударов по критической инфраструктуре РФ должно помочь завершить войну на справедливых условиях для Украины.

Напомним, что, по словам колумниста Bloomberg Марка Чемпиона, Трамп уже неоднократно высказывал сомнения относительно предоставления Украине вооружения для ударов вглубь России, однако он считает аргументы против передачи ракет Tomahawk безосновательными.

Ранее Фокус писал, что Владимир Путин пригрозил "жестким ответом" в случае ударов по территории России ракетами Tomahawk или другим дальнобойным оружием.