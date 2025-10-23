Путин испугался ударов "Томагавками" по РФ и пригрозил ответом (видео)

Удары вглубь России американскими ракетами Tomahawk или другим дальнобойным оружием встретят ошеломляющий ответ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Путин заговорил об эскалации после выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября, его цитирует росСМИ ТАСС.

Путин снова заговорил об эскалации

Зеленский заявил, что применение дальнобойного оружия заставит Владимира Путина ощутить последствия войны. "Призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это существенно влияет на Россию", — обратился политик к европейским лидерам.

"Дальнобойное оружие есть не только в США - оно также есть в некоторых европейских странах, в том числе "Томагавки". Мы уже говорим со странами, которые могут помочь. И только посмотрите, как занервничал Путин, когда затронули эту тему. Он понимает, что дальнобойное оружие может действительно изменить ход войны", — продолжил Владимир Зеленский.

Путин моментально выступил с заявлением и назвал слова президента Украины Владимира о дальнобойном оружии "попыткой эскалации".

"Это попытка эскалации. Но, если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", - сказал россиянин, но при этом не уточнил, кому он будет отвечать и кто эти "они", которые должны подумать.

Напомним, отвечая на вопросы журналистов, Путин также прокомментировал 19-й пакет санкций ЕС против РФ. Особенно его озаботили унитазы.

А тем временем администрация президента США Дональда Трампа разрешила Украине использовать некоторые виды ракет большой дальности, поставленных западными союзниками, для ударов по военным объектам в РФ, расположенным вдалеке от линии фронта.