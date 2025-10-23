ЕС объявил 19-й пакет санкций против РФ: Путин переживает за унитазы

После объявления о новом пакете санкций российские СМИ во всем длинном списке озаботились запретом поставок в РФ унитазов и биде. Запрет даже прокомментировал Путин, заявив, что никакие ограничения против Москвы якобы не работают.

В 19-м пакете санкций Европейского союза (ЕС) введен запрет на поставки в Россию унитазов, биде, раковин и других сантехнических изделий. Об этом говорится в резолюции Совета ЕС, опубликованной 23 октября в "Официальном журнале Европейского союза". В список товаров, запрещенных к ввозу в Россию, вошли "биде, раковины, унитазы и другая сантехническая арматура". РосСМИ озабоченно сообщили, что "обоснование такого запрета не представлено". Фокус собрал все, что известно.

"В 19-й пакет антироссийских санкций вошли также десятки других категорий товаров, среди которых пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные лишайники и мхи, а также товары двойного назначения", — написало росСМИ "Известие".

"Мы только что приняли 19-й пакет санкций. Он нацелен, в частности, на российские энергетические компании, банки, криптовалютные биржи и компании в Китае. ЕС также регулирует передвижения российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации. Путину становится все сложнее финансировать свою войну. Каждый евро, который мы отказываем России, — это евро, который она не может потратить на войну. 19-й пакет не будет последним", — пообещала Кая Каллас, глава Европейской дипломатии Кая Каллас.

А постоянное представительство Российской Федерации при ЕС уже отметило, что принятие ЕС 19-го пакета антироссийских санкций — это "сизифов труд, который не способен нанести вреда России". В сообщении на сайте представительства также отмечено, что санкции наносят ущерб самим странам ЕС.

Запрет на унитазы и биде так озаботил Кремль, что российский президент даже вышел к журналистам, чтоб об этом поговорить.

"Слушайте, они же теперь унитазы не могут поставлять. То, что отменили приобретение наших унитазов – это им дорого обойдется. Они… в общем-то… мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", — сообщил Путин. И заявил, что новые санкции ЕС "существенно не скажутся на экономическом самочувствии России".

19-й пакет санкций ЕС против России – основные пункты

Российский газ. Сегодняшний пакет санкций ЕС вводит запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС, начиная с января 2027 года для долгосрочных контрактов и в течение шести месяцев для краткосрочных контрактов, а также ужесточает существующий запрет на сделки с двумя крупными российскими государственными производителями нефти: "Роснефть" и "Газпром нефть". Параллельно с этим ЕС принимает меры в отношении важных операторов из третьих стран, обеспечивающих потоки доходов России. Это включает в себя санкции против китайских компаний — двух нефтеперерабатывающих заводов и нефтетрейдера, — которые являются крупными покупателями российской сырой нефти.

ЕС вводит дополнительные санкции по всей цепочке создания стоимости теневого флота. В частности, 19-й пакет включает в себя включение Litasco Middle East DMCC, ключевого поставщика теневого флота "Лукойла", базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах. В список также включены морские регистры, предоставляющие судам теневого флота услуги под чужим флагом, что позволяет им продолжать свою деятельность, создавая ложное впечатление о соблюдении требований сертификации. Сегодняшние меры также направлены против крупнейшего портового контейнерного оператора на Дальнем Востоке России и ведущего судостроителя для "Совкомфлота". Финансовая сфера. Запрет на проведение транзакций еще пяти российским банкам и пяти банкам в Киргизии и Таджикистане. Запрет на транзакции криптовалюты A7A5 и двух связанных с ней киргизских криптокомпаний Old Vector и Grinex.

Запрет на проведение транзакций еще пяти российским банкам и пяти банкам в Киргизии и Таджикистане. Запрет на транзакции криптовалюты A7A5 и двух связанных с ней киргизских криптокомпаний Old Vector и Grinex. Ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров двойного назначения еще 45 компаний, из которых 17 находятся в третьих странах — Китае, Таиланде и Индии. Запреты на химикаты, металлические компоненты, соли и руды, полезные для российской армии. Запрет на доступ к высокотехнологичным услугам ЕС, включая геопространственную информацию, ИИ и высокопроизводительные вычисления.

В список включены 11 новых лиц, обвиняемых в похищении, насильственной ассимиляции и идеологической обработке украинских детей. Таким образом, общее число лиц и организаций достигло 102.

Российские дипломаты будут обязаны заранее информировать соответствующее государство-член ЕС о поездках за пределы страны своей аккредитации.

Запрет на новые инвестиции в некоторые особые экономические зоны в России, имеющие отношение к военным операциям. Запрет будет распространяться на действующие контракты по проектам "Алабуга" и "Технополис "Москва".

В список включен Илья Сорокин, известный как Доктор Зло, за предполагаемые пытки военнопленных в исправительной колонии в Мордовии.

