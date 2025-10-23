США ударили по "Лукойлу" и "Роснефти": как Вашингтон возвращается к санкциям против Кремля

США вернулись к жесткому санкционному давлению на Кремль. Новый пакет ограничений ударил по сердцу российской экономики — нефтяному сектору. Опрошенные Фокусом эксперты объясняют, это не просто экономический шаг, а сигнал: Вашингтон больше не верит в возможность договоренностей с Москвой.

США официально объявили о введении нового пакета санкций против России в связи с ее отказом прекратить войну против Украины. Центральными целями ограничений стали две крупнейшие российские нефтяные компании — "Лукойл" и "Роснефть" — а также их дочерние предприятия.

По информации Министерство финансов США, в санкционный список включены те компании, над которыми "Лукойл" или "Роснефть" имеют 50% или более прямых или косвенных акций. В ведомстве отметили, что санкции вводятся именно из-за отсутствия серьезных шагов со стороны России в пользу мирного урегулирования.

Министр финансов Скотт Бессент призвал Кремль прекратить убийства и остановить войну. Он подчеркнул, что "учитывая отказ президента Владимир Путин прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, которые финансируют военную машину Кремля".

Відео дня

США вернулись к санкционной политике против России: что это значит

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус объясняет Фокусу, что важно понимать, что с 20 января этого года США не вводили никаких санкций непосредственно против России. Были санкции против Индии — за закупку российской нефти, но это было скорее косвенное наказание.

"Позиция Вашингтона выглядела так: "Мы верим, что стороны могут договориться, не надо усложнять процесс новыми ограничениями". Сегодняшнее решение Минфина США означает: вера в возможность договоренностей с Кремлем закончилась. Американская сторона больше не считает, что с Москвой можно сесть за стол переговоров и договориться", — говорит Фокусу эксперт.

Также важно, что не случайно эти санкции введены в тот же день, когда Европейский Союз объявил о своем 19-м санкционном пакете. Это, по словам эксперта, — публичная демонстрация единства Запада. Кремлю четко сигнализируют: "Санкции не прекращаются. Передышка закончилась".

"Почему это настолько важно? Потому что любые санкции эффективны только тогда, когда за ними есть контроль. Без него — это как перейти дорогу на красный свет — если никто не видит и тебя не остановят, то наказания не будет. Так же с санкциями: если никто не следит, можно нарушать без последствий. В США, в отличие от Европы, механизм контроля за выполнением санкций работает гораздо жестче. Поэтому возвращение Вашингтона к санкционному режиму означает, что теперь снова будет реальный надзор и новые шаги давления", — продолжает Ус.

Санкции США и экономическое влияние на российские компании

Санкции против "Лукойла", "Роснефти" и связанных с ними компаний означают усиление внимания со стороны контролирующих органов. Это усложнит любые операции: даже покупка оборудования или заключение контрактов теперь будет вызывать сомнения у контрагентов.

Акции компаний, вероятно, уже начали падать — срабатывает психологический эффект и ожидания рынка. И здесь возникает вопрос: какой будет реакция Кремля?

"Скорее всего, Кремль попытается преуменьшить значение санкций, обвинить отдельных представителей американской администрации в "связях с Соросом" или "заговоре глубокого государства". Российская пропаганда продолжает распространять нарратив, что Трамп "на их стороне", и будет пытаться объяснить новые шаги тем, что это не сам Трамп, а его "неправильная команда", — считает Ус.

Россияне без работы: как повлияют санкции на граждан РФ

По словам Ивана Уса, экономические последствия уже видны. Все больше российских компаний переходят на четырехдневную рабочую неделю — это способ уменьшить расходы без прямого снижения зарплат. В некоторых предприятиях — даже трехдневный график.

Причина — падение доходов и сокращение прибылей из-за санкционного давления.

"Еще один пример — утилизационный сбор на автомобили, который с 1 декабря вырастет. Его платят все покупатели машин в РФ, и это сразу поднимает цены, разгоняет инфляцию, которую чувствует каждый потребитель", — говорит эксперт.

В итоге: новые санкции США — это не только финансовый шаг. Это четкий политический сигнал, что Вашингтон больше не верит в возможность договоренностей с Кремлем.

Америка возвращается к жесткому санкционному давлению, берет под контроль их выполнение и демонстрирует готовность действовать синхронно с Европой. А это значит — для России начинаются сложные времена.

Напомним, вечером 22 октября в США и ЕС объявили о решении относительно новых санкций против Кремля. В ЕС в частности анонсировали 19 пакет санкций.

Также 7 октября Служба внешней разведки Украины рассказала, как санкции Запада бьют по Кремлю.