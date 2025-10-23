США вдарили по "Лукойлу" та "Роснефті": як Вашингтон повертається до санкцій проти Кремля

США повернулися до жорсткого санкційного тиску на Кремль. Новий пакет обмежень вдарив по серцю російської економіки — нафтовому сектору. Опитані Фокусом експерти пояснюють, це не просто економічний крок, а сигнал: Вашингтон більше не вірить у можливість домовленостей із Москвою.

США офіційно оголосили про введення нового пакета санкцій проти Росії у зв'язку з її відмовою припинити війну проти України. Центральними цілями обмежень стали дві найбільші російські нафтові компанії — "Лукойл" та "Роснефть" — а також їхні дочірні підприємства.

За інформацією Міністерство фінансів США, до санкційного списку включено ті компанії, над якими "Лукойл" чи "Роснефть" мають 50% або більше прямих чи опосередкованих акцій. У відомстві зазначили, що санкції вводяться саме через відсутність серйозних кроків зі сторони Росії на користь мирного врегулювання.

Міністр фінансів Скотт Бессент закликав Кремль припинити вбивства та зупинити війну. Він підкреслив, що "з огляду на відмову президента Володимир Путін припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля".

Відео дня

США повернулися до санкційної політики проти Росії: що це означає

Провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснює Фокусу, що важливо розуміти, що з 20 січня цього року США не запроваджували жодних санкцій безпосередньо проти Росії. Були санкції проти Індії — за закупівлю російської нафти, але це було радше непряме покарання.

"Позиція Вашингтона виглядала так: "Ми віримо, що сторони можуть домовитись, не треба ускладнювати процес новими обмеженнями". Сьогоднішнє рішення Мінфіну США означає: віра у можливість домовленостей з Кремлем закінчилася. Американська сторона більше не вважає, що з Москвою можна сісти за стіл переговорів і домовитися", — каже Фокусу експерт.

Також важливо, що не випадково ці санкції запроваджені в той самий день, коли Європейський Союз оголосив про свій 19-й санкційний пакет. Це, за словами експерта, — публічна демонстрація єдності Заходу. Кремлю чітко сигналізують: "Санкції не припиняються. Перепочинок закінчився".

"Чому це настільки важливо? Бо будь-які санкції ефективні лише тоді, коли за ними є контроль. Без нього — це як перейти дорогу на червоне світло — якщо ніхто не бачить і тебе не зупинять, то покарання не буде. Так само з санкціями: якщо ніхто не стежить, можна порушувати без наслідків. У США, на відміну від Європи, механізм контролю за виконанням санкцій працює набагато жорсткіше. Тому повернення Вашингтона до санкційного режиму означає, що тепер знову буде реальний нагляд і нові кроки тиску", — продовжує Ус.

Санкції США та економічний вплив на російські компанії

Санкції проти "Лукойлу", "Роснефті" та пов’язаних із ними компаній означають посилення уваги з боку контролюючих органів. Це ускладнить будь-які операції: навіть купівля обладнання чи укладання контрактів тепер викликатиме сумніви у контрагентів.

Акції компаній, ймовірно, вже почали падати — спрацьовує психологічний ефект та очікування ринку. І тут виникає питання: якою буде реакція Кремля?

"Скоріше за все, Кремль спробує применшити значення санкцій, звинуватити окремих представників американської адміністрації у "зв'язках із Соросом" чи "змові глибокої держави". Російська пропаганда й далі поширює наратив, що Трамп "на їхньому боці", і намагатиметься пояснити нові кроки тим, що це не сам Трамп, а його "неправильна команда", — вважає Ус.

Росіяни без роботи: як вплинуть санкції на громадян РФ

За словами Івана Уса, економічні наслідки вже видно. Все більше російських компаній переходять на чотириденний робочий тиждень — це спосіб зменшити витрати без прямого зниження зарплат. У деяких підприємствах — навіть триденний графік.

Причина — падіння доходів і скорочення прибутків через санкційний тиск.

"Ще один приклад — утилізаційний збір на автомобілі, який з 1 грудня зросте. Його платять усі покупці машин у РФ, і це одразу підіймає ціни, розганяє інфляцію, яку відчуває кожен споживач", — каже експерт.

У підсумку: нові санкції США — це не лише фінансовий крок. Це чіткий політичний сигнал, що Вашингтон більше не вірить у можливість домовленостей із Кремлем.

Америка повертається до жорсткого санкційного тиску, бере під контроль їх виконання та демонструє готовність діяти синхронно з Європою. А це означає — для Росії починаються складні часи.

Нагадаємо, увечері 22 жовтня у США та ЄС оголосили про рішення щодо нових санкцій проти Кремля. У ЄС зокрема анонсували 19 пакет санкцій.

Також 7 жовтня Служба зовнішньої розвідки України розповіла, як санкції Заходу б'ють по Кремлю.