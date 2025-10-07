Санкції Заходу б'ють по Кремлю: дефіцит і зростання цін охоплюють усі галузі РФ

Санкції західних країн, введені проти Росії через вторгнення в Україну, завдають відчутного удару по різних секторах економіки країни.

Дефіцит спостерігається не тільки в енергетиці, а купівельна спроможність росіян продовжує знижуватися. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Навіть галузі, які раніше вважалися стабільними, зараз стикаються з проблемами. Наприклад, видобуток риби, традиційно одна із сильних сторін Росії, скоротився настільки, що країна змушена імпортувати морепродукти. Так, поставки риби з Туреччини за останні вісім місяців зросли в грошовому вираженні на 10%.

Не легше доводиться і сільському господарству. Найбільший російський виробник сільгосптехніки, компанія "Ростсельмаш", планує у 2025 році скоротити виробництво машин на 30%.

Енергетичний сектор також стикається з дефіцитом палива, що одразу позначається на цінах. У столиці другий тиждень поспіль зростає вартість моторного пального: бензин Аі-92 подорожчав на 43 копійки і сягнув 60,4 рубля за літр, Аі-95 додав 39 копійок — до 66,65 рубля, а дизель подорожчав на 35 копійок, сягнувши 71,8 рубля за літр.

Санкції вдарили і по ринку житла та автомобілебудуванню. У Москві продажі новобудов за третій квартал 2025 року впали до мінімуму за останні 12 років, а в Санкт-Петербурзі введення житла в експлуатацію скоротилося на 17% за дев'ять місяців. Автозавод "Автотор" у Калінінграді був змушений знизити випуск автомобілів утричі через падіння попиту.

На тлі економічної кризи великі російські банки намагаються отримати прибуток, нав'язуючи клієнтам страхові продукти за завищеними цінами, які іноді перевищують реальну вартість у 3-18 разів. Такі програми найчастіше пропонують під час оформлення звичайних споживчих кредитів.

Раніше Фокус повідомляв, з посиланням на інформацію керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, що енергетика Росії перебуває на межі краху. Йшлося, зокрема, про те, що вже десятки російських регіонів зіткнулися з обмеженнями енергоспоживання.

Ще ми писали, що ЄС готує нові болючі санкції проти Росії. Причому обмеження можуть вдарити по одному з найважливіших секторів — торгівлі нафтою.