"Томагавки", удары по РФ и предложение обмена территориями: все ключевые тезисы из выступления Зеленского (видео)

Президент Владимир Зеленский в Брюсселе призвал лидеров Европейского Союза ускорить поставки дальнобойного оружия и согласовать механизм использования замороженных российских активов для поддержки обороны Украины. Во время выступления он отметил необходимость быстро нарастить возможности ПВО и производства вооружений на территории Украины.

Как сообщает Reuters, Владимир Зеленский в четверг обратился к лидерам ЕС с призывом предоставить Украине дальнобойные боевые средства, после того, как во время двусторонних переговоров в Вашингтоне не были окончательно согласованы поставки ракет "Томагавк" от США.

Запрос по дальнобойному оружию

Зеленский отметил, что дальнобойные ракеты способны изменить ход войны и заставить кремлевский режим почувствовать реальные последствия агрессии.

"Когда мы говорим о дальнобойном оружии для Украины, мы имеем в виду, что режим Путина должен почувствовать реальные последствия этой войны", — сказал Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что в мирных переговорах с американской стороной поднимался вопрос поставки "Томагавк", но окончательных гарантий не получено. Он также отметил, что отдельные европейские страны обладают подобными крылатыми ракетами и с ними уже ведутся переговоры.

Использование замороженных активов и финансовые инициативы

По словам Зеленского, Украина имеет право использовать замороженные российские активы для производства собственной оборонной продукции и для закупок европейского и американского оружия.

"Мы планируем использовать значительную часть этих средств для закупки европейского оружия", — сообщил президент.

Он также призвал ЕС принять политическое решение о создании механизма большого репарационного кредита, который будет базироваться на замороженных активах России, и ускорить реализацию инициатив PURL и SAFE.

Реакция на предложение обмена территориями

Комментируя идеи обмена территориями, которые озвучивались как вариант прекращения боевых действий, Зеленский назвал такую формулу неприемлемой.

"Это не обмен, когда вы обмениваете вашу территорию на вашу территорию. Это не обмен, когда вы обмениваете "ничего" на вашу территорию", — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не только о площади, а о суверенитете страны, и отказался признавать любые предложения, которые бы означали потерю контроля над украинской территорией.

ПВО, производство и финансирование обороны

Зеленский отметил, что Украина ведет переговоры о поставках систем ПВО, в частности обсуждалась тема Patriot, однако некоторые партнеры находятся в очереди ожидания поставок. Президент предложил изменить порядок передачи техники — временно получить системы сейчас с последующей их заменой или возвращением, когда наступит очередь других стран.

Глава государства также акцентировал на необходимости дополнительного финансирования для массового производства отечественных дальнобойных средств — "вопрос в том, как получить дополнительное финансирование, чтобы массово производить наши дальнобойные возможности", — констатировал он.

Официальные уточнения о применении дальнобойного оружия

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский опроверг утверждение о применении дальнобойного оружия США для ударов по очень важным целям на территории РФ и пояснил, что украинские силы использовали различные средства с дальнобойными возможностями исключительно в рамках боевых действий или для подготовки к ним.

"Мы никогда не использовали дальнобойное оружие американского производства по очень важным целям на территории РФ. Использовали разное, с неплохими дальнобойными возможностями, но это было исключительно на территории боевых действий... или подготовки к выходу на боевые задачи со стороны РФ", — сказал президент Владимир Зеленский.

Отдельно президент отметил возможности дальнобойного оружия украинского производства.

"Есть у нас четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства. От 150 километров — до трех тысяч километров — это наши новейшие возможности", — подчеркнул Зеленский.

