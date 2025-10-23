"Томагавки", удари по РФ та пропозиція обміну територіями: усі ключові тези з виступу Зеленського (відео)

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі закликав лідерів Європейського Союзу пришвидшити постачання далекобійної зброї та погодити механізм використання заморожених російських активів для підтримки оборони України. Під час виступу він наголосив на потребі швидко наростити можливості ППО й виробництва озброєнь на території України.

Як повідомляє Reuters, Володимир Зеленський у четвер звернувся до лідерів ЄС із закликом надати Україні далекобійні бойові засоби, після того, як під час двосторонніх переговорів у Вашингтоні не було остаточно узгоджено постачання ракет "Томагавк" від США.

Запит щодо далекобійної зброї

Зеленський наголосив, що далекобійні ракети здатні змінити хід війни та змусити кремлівський режим відчути реальні наслідки агресії.

"Коли ми говоримо про далекобійну зброю для України, ми маємо на увазі, що режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни", — сказав Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що в мирних перемовинах з американською стороною порушувалося питання постачання "Томагавк", але остаточних гарантій не отримано. Він також зазначив, що окремі європейські країни володіють подібними крилатими ракетами й з ними вже ведуться переговори.

Використання заморожених активів та фінансові ініціативи

За словами Зеленського, Україна має право використовувати заморожені російські активи для виробництва власної оборонної продукції та для закупівель європейської та американської зброї.

"Ми плануємо використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї", — повідомив президент.

Він також закликав ЄС ухвалити політичне рішення щодо створення механізму великого репараційного кредиту, який базуватиметься на заморожених активах Росії, та пришвидшити реалізацію ініціатив PURL і SAFE.

Реакція на пропозицію обміну територіями

Коментуючи ідеї обміну територіями, які озвучувалися як варіант припинення бойових дій, Зеленський назвав таку формулу неприйнятною.

"Це не обмін, коли ви обмінюєте вашу територію на вашу територію. Це не обмін, коли ви обмінюєте "нічого" на вашу територію", — сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що йдеться не лише про площі, а про суверенітет країни, і відмовився визнавати будь-які пропозиції, які б означали втрату контролю над українською територією.

ППО, виробництво і фінансування оборони

Зеленський зазначив, що Україна веде переговори про постачання систем ППО, зокрема обговорювалася тема Patriot, проте деякі партнери перебувають у черзі очікування постачань. Президент запропонував змінити порядок передавання техніки — тимчасово отримати системи зараз із подальшою їх заміною або поверненням, коли настане черга інших країн.

Глава держави також акцентував на необхідності додаткового фінансування для масового виробництва вітчизняних далекобійних засобів — "питання в тому, як отримати додаткове фінансування, щоб масово виробляти наші далекобійні можливості", — констатував він.

Офіційні уточнення про застосування далекобійної зброї

Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський спростував твердження про застосування далекобійної зброї США для ударів по дуже важливих цілях на території РФ і пояснив, що українські сили використовували різні засоби з далекобійними можливостями виключно в межах бойових дій або для підготовки до них.

"Ми ніколи не використовували далекобійну зброю американського виробництва по дуже важливих цілях на території РФ. Використовували різну, з непоганими далекобійними можливостями, але це було виключно на території бойових дій… або підготовки до виходу на бойові завдання з боку РФ", — сказав президент Володимир Зеленський.

Окремо президент наголосив на можливостях далекобійної зброї українського виробництва.

"Є у нас чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва. Від 150 кілометрів — до трьох тисяч кілометрів — це наші новітні можливості", — підкреслив Зеленський.

