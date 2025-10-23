ЄС оголосив 19-й пакет санкцій проти РФ: Путін переживає за унітази

Після оголошення про новий пакет санкцій російські ЗМІ в усьому довгому списку перейнялися забороною постачань у РФ унітазів і біде. Заборону навіть прокоментував Путін, заявивши, що жодні обмеження проти Москви нібито не працюють.

У 19-му пакеті санкцій Європейського союзу (ЄС) запроваджено заборону на постачання в Росію унітазів, біде, раковин та інших сантехнічних виробів. Про це йдеться в резолюції Ради ЄС, опублікованій 23 жовтня в "Офіційному журналі Європейського союзу". До списку товарів, заборонених до ввезення в Росію, увійшли "біде, раковини, унітази та інша сантехнічна арматура". РосЗМІ стурбовано повідомили, що "обґрунтування такої заборони не представлено". Фокус зібрав усе, що відомо.

"До 19-го пакету антиросійських санкцій увійшли також десятки інших категорій товарів, серед яких пластикові іграшки з моторчиками, квіти, декоративні лишайники і мохи, а також товари подвійного призначення", — написало росЗМІ "Известие".

"Ми щойно ухвалили 19-й пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російські енергетичні компанії, банки, криптовалютні біржі та компанії в Китаї. ЄС також регулює пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації. Путіну стає все складніше фінансувати свою війну. Кожен євро, який ми відмовляємо Росії, — це євро, який вона не може витратити на війну. 19-й пакет не буде останнім", — пообіцяла Кая Каллас, голова Європейської дипломатії Кая Каллас.

А постійне представництво Російської Федерації при ЄС уже зазначило, що ухвалення ЄС 19-го пакета антиросійських санкцій — це "сізіфова праця, яка не здатна завдати шкоди Росії". У повідомленні на сайті представництва також зазначено, що санкції завдають шкоди самим країнам ЄС.

Заборона на унітази і біде так стурбувала Кремль, що російський президент навіть вийшов до журналістів, щоб про це поговорити.

"Слухайте, вони ж тепер унітази не можуть постачати. Те, що скасували придбання наших унітазів — це їм дорого обійдеться. Вони... загалом-то... мені здається, були б потрібні в сьогоднішній ситуації", — повідомив Путін. І заявив, що нові санкції ЄС "істотно не позначаться на економічному самопочутті Росії".

19-й пакет санкцій ЄС проти Росії — основні пункти

Російський газ. Сьогоднішній пакет санкцій ЄС запроваджує заборону на імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС, починаючи із січня 2027 року для довгострокових контрактів і протягом шести місяців для короткострокових контрактів, а також посилює чинну заборону на операції з двома великими російськими державними виробниками нафти: "Роснефть" та "Газпром нефть". Паралельно з цим ЄС вживає заходів щодо важливих операторів із третіх країн, які забезпечують потоки доходів Росії. Це включає в себе санкції проти китайських компаній — двох нафтопереробних заводів і нафтотрейдера, — які є великими покупцями російської сирої нафти.

Тіньовий флот РФ. ЄС вводить додаткові санкції по всьому ланцюжку створення вартості тіньового флоту. Зокрема, 19-й пакет включає в себе включення Litasco Middle East DMCC, ключового постачальника тіньового флоту "Лукойла", що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах. До списку також занесено морські регістри, які надають суднам тіньового флоту послуги під чужим прапором, що дає їм змогу продовжувати свою діяльність, створюючи хибне враження про дотримання вимог сертифікації. Сьогоднішні заходи також спрямовані проти найбільшого портового контейнерного оператора на Далекому Сході Росії і провідного суднобудівника для "Совкомфлота".

Фінансова сфера. Заборона на проведення транзакцій ще п'ятьом російським банкам і п'ятьом банкам у Киргизії та Таджикистані. Заборона на транзакції криптовалюти A7A5 і двох пов'язаних із нею киргизьких криптокомпаній Old Vector і Grinex.

Заборона на проведення транзакцій ще п'ятьом російським банкам і п'ятьом банкам у Киргизії та Таджикистані. Заборона на транзакції криптовалюти A7A5 і двох пов'язаних із нею киргизьких криптокомпаній Old Vector і Grinex. Посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення ще 45 компаній, з яких 17 знаходяться в третіх країнах — Китаї, Таїланді та Індії. Заборони на хімікати, металеві компоненти, солі та руди, корисні для російської армії. Заборона на доступ до високотехнологічних послуг ЄС, включно з геопросторовою інформацією, ШІ та високопродуктивними обчисленнями.

До списку внесено 11 нових осіб, обвинувачених у викраденні, насильницькій асиміляції та ідеологічній обробці українських дітей. Отже, загальна кількість осіб і організацій досягла 102.

Російські дипломати будуть зобов'язані заздалегідь інформувати відповідну державу-член ЄС про поїздки за межі країни своєї акредитації.

Заборона на нові інвестиції в деякі особливі економічні зони в Росії, що мають стосунок до військових операцій. Заборона поширюватиметься на чинні контракти за проєктами "Алабуга" і "Технополіс "Москва".

До списку занесено Іллю Сорокіна, відомого як Доктор Зло, за ймовірні тортури військовополонених у виправній колонії в Мордовії.

Тим часом Володимир Зеленський у Брюсселі закликав лідерів Європейського Союзу прискорити постачання далекобійної зброї та узгодити механізм використання заморожених російських активів для підтримки оборони України.