"Доктор Зло": СМИ идентифицировали российского врача, который пытал украинских пленных (видео)

Бывшие пленные узнали врача из мордовской колонии, который над ними издевался. Это Илья Сорокин, который работает в колонии №10. Это одно из самых закрытых учреждений особого режима с жестким контролем и полной изоляцией заключенных.

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С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины именно в эту колонию в Мордовии стали привозить украинских военнопленных. "Схемы" поговорили с несколькими бывшими пленниками, которых удерживали там с февраля 2023 года по апрель 2025-го. Они рассказали о системных — моральных и физических — издевательствах над ними и о враче, который унижал и пытал их. А также не оказывал медицинскую помощь, что могло привести к смерти нескольких заключенных украинцев.

Журналисты установили врача, который издевался в РФ над военнопленными

"Когда к нему обращались за таблетками, он говорил: "Хорошо, дам таблетку". А для того, чтобы получить таблетку, нужно вытянуть ладонь через окошко в дверях. И он бил электрошокером по рукам больных", — рассказал один из украинских военных.

Другой рассказал, что тот факт, что украинских пленных удерживали именно в Мордовии, россиянами тщательно скрывался.

"Я узнал, что был в Мордовии, когда меня уже обменяли. Там, когда подписываешь документы, например, протокол, кладут сверху на "шапку" листок, чтобы мы не видели, кто следователь, какая колония, какая область. На матрасах и подушках, где было клеймо — все отрезано, вырвано. Чтобы не было нигде ни номерка, ни буквы", — рассказал Александр Кириенко, старший сержант 36-й бригады морской пехоты.

Александр Кириенко после и до плена Фото: Схемы

По данным источников в правоохранительных органах, двое военнослужащих ВСУ умерли в этой колонии в 2023 году, двое — в 2024-м: из-за пневмонии, общего истощения и длительного недоедания или голодания (кахексии).

Один из умерших — 45-летний Андрей Пронин. Он был старшим стрелком взвода одного из батальонов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Попал в плен весной 2022 года в Лимане Донецкой области. Свидетели рассказали, что он был истощен, весил менее 50 кг, но никакой медицинской помощи ему не оказали.

Журналисты искали информацию о враче, который издевался над военнопленными, опираясь на рассказы бывших пленников. Благодаря этим свидетельствам и данным из открытых источников журналистам удалось установить личность этого медика.

Колония №10 в Мордовии Фото: Скриншот

"Когда он заходил на коридор, было сразу понятно, что это он заходит. У него такой стиль речи, как у абсолютно психически больного человека. Потому что он может кричать, потом спокойно говорить — и у него такие перепады были довольно часто", — рассказывал один из пленных.

Узнать его по фото было трудно, ведь он носил или маску, или балаклаву с черепом. Поэтому журналисты нашли видеозапись, где слышен голос "врача". Только после этого стало понятно, что это он.

"Его имя — Илья Сорокин. Ему 34 года. Женат, имеет двух дочерей. Родился и проживает в мордовском поселке Потьма в доме по переулку Красноармейскому, что почти в 30 километрах от колонии", — утверждают журналисты.

Что известно о "докторе Зло" из колонии в Мордовии

На страницах в соцсетях Сорокин до недавнего времени открыто указывал место работы — "Медико-санитарная часть-номер 13 ФСИН России".

Илья Сорокин, которого украинские военнопленные назвали "Доктор Зло" Фото: Соцсети

В 2022-м Сорокин выложил фото грамоты: награжден "за добросовестное выполнение общественных обязанностей и активное участие в жизни коллектива". В документе прямо указано, что он работает в медчасти, которая обслуживает колонию №10.

Журналисты связались с Сорокиным. Он заявил, что в колонии в Мордовии не работает. Контакт он заблокировал. Но то, что Сорокин работал в колонии, подтвердила специалист по вопросам кадров медчасти №13 Татьяна Журавлева. На вопрос, работает ли там Сорокин, она сказала, что да, и сообщила, что он вернется на работу после службы в армии.

В конце 2024 года Сорокин пошел служить. Взял позывной "Доктор" и, вероятно, сейчас служит в силах материально-технического обеспечения армии РФ. Регулярно встречается с коллегами из медчасти, получая от них помощь для подразделения — в частности, оборудование, медикаменты и маскировочные сетки. Которые, как оказалось, поставляет его родная колония №10.

Что известно о других работниках колонии в Мордовии

Журналисты отмечают, что "Доктор Зло" — единственный врач, который издевался над украинцами в мордовской колонии. Но это не так. По свидетельствам пленников, ни один медик там не оказывал им соответствующую помощь, часто это была просто имитация в сочетании с пытками.

С помощью фото, видео в открытых источниках, объявлениях о поиске работы и свидетельств пленных "Схемы" также идентифицировали других работников 13-й медчасти.

Персонал колонии в Мордовии Фото: Схемы

Среди них — Александр Левин, полковник внутренней службы, заместитель начальника этой части по медобеспечению заключенных; медсестра Анастасия Демидова и врач Евгений Никитин. Их руководительницей, как и Сорокина, является Галина Мокшанова — руководительница 13-й медчасти, в ранге полковницы.

Руководство колонии, по свидетельствам самих пленных, не только знало о том, что происходило, но и отдавало соответствующие приказы.

"Они сами давали такой приказ, они открыто об этом говорили. Ребята слышали крики за окном, что одного заставляли это делать, а он не хотел никого трогать, говорил, что этого нет в его обязанностях. Ему угрожали увольнением", — рассказал один из военных.

По состоянию на 2022 год руководителем колонии был Сергей Забайкин.

Персонал колонии в Мордовии Фото: Схемы

Затем на этой должности его сменил Александр Гнутов — ранее он был заместителем Забайкина и стал временно исполняющим обязанности руководителя. Впоследствии сменил этот статус на официальный.

Стоит заметить, что в России нет официальных лагерей для украинских военнопленных — их удерживают в тюрьмах без процессуального статуса и преимущественно без доступа правозащитников.

Интересно, но на эту колонию жаловались даже россияне. В частности, требовали сведений о своих родных, которых отправили на войну еще в 2022 году.

Отзывы на колонию в Мордовии Фото: скриншот

Напомним, военнослужащий ВСУ Андрей Переверзев вернулся из российского плена и на его теле обнаружили шрамы, которые шокировали мировое сообщество. На животе у него были вырезаны слова "Слава России". Выяснилось, что это сделал российский врач.

А украинский воин Остап Жидачевский рассказал о пережитых в российском плену издевательствах и то, как их скрывали от Красного креста. Готовить украинцев к визиту представителей гуманитарной организации начинали за целую неделю.