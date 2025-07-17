"Доктор Зло": ЗМІ ідентифікували російського лікаря, який катував українських полонених (відео)

Колишні полонені впізнали лікаря з мордовської колонії, який над ними знущався. Це Ілля Сорокін, який працює в колонії №10. Це одна із найзакритіших установ особливого режиму з жорстким контролем і повною ізоляцією ув’язнених.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України саме до цієї колонії в Мордовії стали привозити українських військовополонених. "Схеми" поговорили з декількома колишніми бранцями, яких утримували там з лютого 2023 року по квітень 2025-го. Вони розповіли про системні – моральні та фізичні – знущання з них та про лікаря, який принижував та катував їх. А також не надавав медичну допомогу, що могло призвести до смерті кількох ув'язнених українців.

Журналісти встановили лікаря, який знущався в РФ над військовополоненими

"Коли до нього зверталися по пігулки, він казав: "Добре, дам пігулку". А для того, щоб отримати пігулку, потрібно витягнути долоню через віконце у дверях. І він бив електрошокером по руках хворих", - розповів один із українських військових.

Інший розповів, що той факт, що українських полонених утримували саме у Мордовії, росіянами ретельно приховувався.

"Я дізнався, що був у Мордовії, коли мене вже обміняли. Там, коли підписуєш документи, наприклад, протокол, кладуть зверху на "шапку" листок, щоб ми не бачили, хто слідчий, яка колонія, яка область. На матрасах і подушках, де було клеймо – все відрізано, вирвано. Щоб не було ніде ні номерка, ні літери", – розповів Олександр Кірієнко, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти.

Олександр Кірієнко після та до полону Фото: Схеми

За даними джерел у правоохоронних органах, двоє військовослужбовців ЗСУ померли в цій колонії у 2023 році, двоє – у 2024-му: через пневмонію, загальне виснаження та тривале недоїдання або голодування (кахексію).

Один із померлих – 45-річний Андрій Пронін. Він був старшим стрільцем взводу одного з батальйонів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Потрапив у полон навесні 2022 року у Лимані на Донеччині. Свідки розповіли, що він був виснажений, важив менше за 50 кг, але ніякої медичної допомоги йому не надали.

Журналісти шукали інформацію про лікаря, який знущався над військовополоненими, спираючись на розповіді колишніх бранців. Завдяки цим свідченням та даним з відкритих джерел журналістам вдалось встановили особу цього медика.

Колонія №10 в Мордовії Фото: Скриншот

"Коли він заходив на коридор, було одразу зрозуміло, що це він заходить. У нього такий стиль мови, як в абсолютно психічно хворої людини. Бо він може кричати, потім спокійно говорити – і в нього такі перепади були досить часто", - розповідав один із полонених.

Упізнати його по фото було важко, адже він носив або маску, або балаклаву з черепом. Тому журналісти знайшли відеозапис, де чути голос "лікаря". Тільки після цього стало зрозуміло, що це він.

"Його ім’я – Ілля Сорокін. Йому 34 роки. Одружений, має двох доньок. Народився і проживає у мордовському селищі Потьма у будинку по провулку Червоноармійському, що майже в 30 кілометрах від колонії", - стверджують журналісти.

Що відомо про "доктора Зло" з колонії в Мордовії

На сторінках в соцмережах Сорокін донедавна відкрито вказував місце роботи – "Медико-санітарна частина-номер 13 ФСИН России".

Ілля Сорокін, якого українські військовополонені назвали "Доктор Зло" Фото: Соцсети

У 2022-му Сорокін виклав фото грамоти: нагороджений "за сумлінне виконання громадських обов’язків і активну участь у житті колективу". У документі прямо зазначено, що він працює у медчастині, яка обслуговує колонію №10.

Журналісти зв’язались з Сорокіним. Він заявив, що у колонії в Мордовії не працює. Контакт він заблокував. Але те, що Сорокін працював в колонії, підтвердила спеціалістка з питань кадрів медчастини №13 Тетяна Журавльова. На запитання, чи працює там Сорокін, вона сказала, що так, і повідомила, що він повернеться на роботу після служби в армії.

Наприкінці 2024 року Сорокін пішов служити. Взяв позивний "Доктор" і, ймовірно, нині служить у силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Регулярно зустрічається з колегами з медчастини, отримуючи від них допомогу для підрозділу – зокрема, обладнання, медикаменти та маскувальні сітки. Які, як виявилося, постачає його рідна колонія №10.

Що відомо про інших працівників колонії в Мордовії

Журналісти зазначають, що "Доктор Зло" – єдиний лікар, який знущався з українців в мордовській колонії. Але це не так. За свідченнями бранців, жоден медик там не надавав їм відповідну допомогу, часто це була просто імітація у поєднанні з катуваннями.

За допомогою фото, відео у відкритих джерелах, оголошеннях про пошук роботи та свідчень полонених "Схеми" також ідентифікували інших працівників 13-ї медчастини.

Персонал колонії в Мордовії Фото: Схеми

Серед них – Олександр Льовін, полковник внутрішньої служби, заступник начальника цієї частини з медзабезпечення ув’язнених; медсестра Анастасія Демідова та лікар Євген Нікітін. Їхньою керівницею, як і Сорокіна, є Галина Мокшанова – очільниця 13-ї медчастини, у ранзі полковниці.

Керівництво колонії, за свідченнями самих полонених, не лише знало про те, що відбувалося, а й віддавало відповідні накази.

"Вони самі давали такий наказ, вони відкрито про це говорили. Хлопці чули крики за вікном, що одного змушували це робити, а він не хотів нікого чіпати, казав, що цього немає в його обов'язках. Йому погрожували звільненням", - розповів один із військових.

Станом на 2022 рік керівником колонії був Сергій Забайкін.

Персонал колонії в Мордовії Фото: Схеми

Потім на цій посаді його змінив Олександр Гнутов – раніше він був заступником Забайкіна і став тимчасовим виконувачем обов’язків керівника. Згодом змінив цей статус на офіційний.

Варто зауважити, що у Росії немає офіційних таборів для українських військовополонених – їх утримують у тюрмах без процесуального статусу й переважно без доступу правозахисників.

Цікаво, але на цю колонію скаржились навіть росіяни. Зокрема, вимагали відомостей про своїх рідних, яких відправили на війну ще у 2022 році.

Відгуки на колонію в Мордовії Фото: скриншот

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Андрій Переверзєв повернувся з російського полону і на його тілі виявили шрами, які шокували світову спільноту. На животі в нього були вирізані слова "Слава Росії". З'ясувалось, що це зробив російський лікар.

А український воїн Остап Жидачевський розповів про пережиті у російському полоні знущання та те, як їх приховували від Червоного хреста. Готувати українців до візиту представників гуманітарної організації починали за цілий тиждень.