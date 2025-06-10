Освобожденный военнопленный рассказал, как россияне прячут преступления от Красного креста

Воин Остап Жидачевский рассказал, что в плену приходилось терпеть издевательства, о которых нельзя было рассказать. За несколько лет СИЗО, где его держали, лишь однажды посетили правозащитники, и "подготовку" украинцев к этому начали аж через неделю.

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Об этом освобожденный из плена "азовец" Остап Жидачевский сообщил "Слідство.Інфо" 10 июня.

Жидачевского держали в СИЗО №2 города Камышин. За несколько лет туда к украинским военнопленным только один раз приезжали представители Красного Креста и правозащитники. Однако российский прокурор из области посещал их почти каждую неделю.

Однако визиты были безрезультатными для украинцев — о регулярных пытках сообщить не удавалось. Пятерых военнопленных, которые имели следы настоящего отношения россиян на лице, надзиратели закрывали в отдельной камере, куда никого не пускали.

"Перед визитом Красного Креста нас целую неделю к этому готовили. Нам побелили стены в камере, выдали шторки в туалет, трусы. В каждую камеру по одной книге занесли и игре, правда, потом это все забрали. Надзиратели рассказали нам, как мы должны ходить. Что теперь "Слава России!" никто не кричит, гимн России никто не поет", — вспомнил Жидачевский.

Тюремщики знали, что представители "Красного Креста" предложат написать письма близким. Однако военнопленным пригрозили, чтобы на это согласились только двое из камеры. Украинцам приходилось отказываться от связи с родными, чтобы избежать последствий.

"Зашли к нам в камеру представители Красного Креста и говорят: "Сейчас у вас есть возможность написать письмо домой". А там еще целая "коалиция" с ними зашла: какие-то генералы, полковники, надзиратели. И все же пленные отказываются писать письмо, а один из российских военных с насмешкой говорит: "Да напишите вы уже весточку домой, чего же вы". Написал только я и еще один военнопленный, позвонили в конце концов нашим родным правозащитники и доставили письмо", — рассказал освобожденный из плена защитник.

"Азовцы" поделились, что в СИЗО №2 города Камышин украинцев били по костям, ломали им ноги, пытали электрошокером после бани. Насилие было регулярным, по меньшей мере пятеро пленных погибли: кто-то — от пыток, а кто-то — из-за отказа в медицинской помощи. Были многочисленные случаи, когда в неволе украинцы болели туберкулезом, но их никто не лечил.

Напомним, 9 июня Украина и Россия начали обмен в несколько этапов, который продлится в ближайшие дни. Домой вернулись раненые и тяжелораненые военные, а также младше 25 лет. Среди них — воины ВСУ, ГПСУ, НГУ, ТРО, защитники Мариуполя. Большинство из освобожденных военных находились в плену еще с 2022 года.

Адвокат Николай Полозов рассказал росСМИ, что в РФ создали сеть секретных лагерей для украинских военнопленных, о которых даже по запросу не предоставляют никаких данных. Сколько украинцев там держат, неизвестно, но люди там находятся в нечеловеческих условиях.