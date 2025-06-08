"Оттуда никаких сведений": в РФ обнаружили секретные лагеря для военнопленных ВСУ, — СМИ

В России создана сеть секретных лагерей для украинских военнопленных, которая существует отдельно от официальной пенитенциарной системы.

Related video

Об этом пишет российское издание "Агентство. Новости".

Как рассказал изданию адвокат Николай Полозов, о существовании секретных тюрем для украинцев правозащитники узнали только сейчас и случайно — из справок о местах содержания военных ВСУ, взятых в плен в Курской области и под Донецком.

"В ряде уголовных дел в отношении военнопленных, которые мы вели в судах, мы увидели справки о том, где их удерживали", — пояснил Полозов.

По его словам, как правило, пленных украинцев в России удерживают в обычных СИЗО или тюрьмах. Но теперь из судебных документов стало известно, что существует еще и некий "центр временного содержания лиц, задержанных за противодействие СВО".

Полозов считает, что таких центров в России создали минимум четыре-пять, но их может оказаться и больше. Никаких сведений о том, где могут находиться такие учреждения, правозащитникам установить не удалось.

"Они не входят в Федеральную систему исполнения наказаний, они контролируются, очевидно, Минобороны и военной полицией. И оттуда никаких сведений — мы подавали запросы — категорически не предоставляют", — отметил Полозов.

Также неизвестно, сколько украинцев удерживаются в таких местах.

Полозов отмечает, что в секретных тюрьмах пленники находятся в нечеловеческих условиях, о чем рассказывают те, кого уже удалось освободить из плена. В то же время в официальных СИЗО, куда военнопленных помещают в случае, если российское государство решает судить их "по закону", условия содержания обычно немного лучше, говорит правозащитник.

Полозов предполагает, что после окончания войны система секретных тюрем может быть масштабирована для репрессирования уже самих россиян.

Напомним, в марте издание Politico рассказало о побеге из России четырех украинских подростков.

Фокус также писал о том, что Россия устроила концлагерь для украинцев в Таганроге