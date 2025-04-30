Пытки током и имитация казней: РФ устроила концлагерь для украинцев в Таганроге, — СМИ

Журналисты-расследователи обнаружили систематическое применение пыток в 29 местах содержания пленных военных и гражданских украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Самое известное из них — Следственный изолятор № 2 в Таганроге, где удерживали умершую в российском плену украинскую журналистку Викторию Рощину. Пытки применяются для получения информации и, вероятно, санкционированы Кремлем на самом высоком уровне.

Related video

Об этом говорится в выводах расследования проекта Viktoriia, в котором приняли участие 13 СМИ под руководством французской группы Forbidden Stories, пишет The Guardian.

Проект базируется на интервью с более 50 украинцами, пережившими российский плен, и семьями тех, кого до сих пор не удалось вернуть домой.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что точное количество заключенных России установить невозможно, поскольку по меньшей мере 16 000 гражданских пленных считаются пропавшими без вести. По информации журналистов, Кремль удерживает пленных украинцев в 180 отдельных заведениях.

В 29 местах несвободы в РФ и на ВОТ заключенные украинцы подвергаются пыткам электрошоком, утоплением, имитацией казней, ударами деревянными и металлическими молотками. Кроме того, по словам расследователей, заключенные сообщали о запрете на разговоры на украинском языке, ограничениях в еде и побуждении к самоубийству, а в худших из мест содержания зафиксированы многочисленные смертельные случаи.

Спутниковые снимки Следственного изолятора № 2 в Таганроге Фото: The Guardian

СИЗО № 2 в Таганроге известен многочисленными случаями пыток

Освобожденные пленные рассказали расследователям, что в изоляторе Таганрога против них совершали насилие сразу по прибытии: во время "приветственной" процедуры "приема" охранники избивают заключенных кулаками, ногами и дубинками.

Далее продолжаются регулярные избиения дважды в день во время обысков камер и допросов, рассказали бывшие заключенные. По их словам, для пыток в СИЗО Таганрога отведены два здания, из которых периодически доносились крики. Пытали не только военных, но и гражданских лиц и женщин.

Военнопленный Александр Максимчук, проведший в Таганроге 21 месяц, написал в полученных журналистами показаниях о многочисленных избиениях, ударах электрическим током, удушении и методе пыток, когда заключенных обматывали скотчем и использовали как "живую мебель".

Пытки пленных в РФ зафиксированы в 29 местах содержания

По свидетельствам трех источников правозащитной группы Gulagu.net, которые ранее работали в этой системе, в начале войны в России было принято решение о поощрении физического насилия в тюрьмах, где содержатся украинцы.

Проанализировав отчеты Организации объединенных наций, расследователи обнаружили 29 мест содержания под стражей на подконтрольной РФ территории, где сообщалось о случаях пыток. Всего в них могут содержаться около 18 000 человек, при этом украинских заключенных "разбрасывают" по всей России. Журналисты приводят данные о 695 зафиксированных отдельных форм пыток.

Места несвободы в РФ с наибольшим количеством сообщений о пытках Фото: The Guardian

По информации расследователей, большинство гражданских пленных содержатся в российских местах несвободы без каких-либо обвинений, а их семьи могут получать сообщения о том, что их родственников держат под стражей "за противодействие специальной военной операции". Такие заключенные не имеют права отправлять письма, получать посылки, и место их пребывания часто остается для родственников в секрете.

Журналисты также приводят данные источников в украинской разведке, согласно которым по состоянию на осень 2024 года было известно о не менее 15 случаях смертей украинцев в Таганроге. Один из погибших умер от пыток во время допроса, четверо потеряли сознание и умерли еще по прибытии от жесткого "приема", а по другим 10 случаям причины остались неустановленными.

Виктория Рощина подверглась пыткам в СИЗО в Таганроге

Напомним, РФ вернула мумифицированное тело журналистки Виктории Рощиной в Украину во время обмена пленными 25 февраля 2025 года. Начальник департамента войны офиса генпрокурора Юрий Белоусов на брифинге 24 апреля рассказал, что экспертиза тела погибшей обнаружила многочисленные следы пыток, в частности ударов электрошокером, ссадины и сломанные ребра.

Фокус 29 апреля писал со ссылкой на расследование международного проекта Forbidden Stories, что россияне вернули замученное тело журналистки Рощиной без нескольких внутренних органов.