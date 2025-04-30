Катування струмом й імітація страт: РФ влаштувала концтабір для українців у Таганрозі, — ЗМІ

Журналісти-розслідувачі виявили систематичне застосування тортур у 29 місцях утримання полонених військових і цивільних українців у РФ і на тимчасово окупованих територіях України. Найвідоміше з них — Слідчий ізолятор № 2 в Таганрозі, де утримували померлу в російському полоні українську журналістку Вікторію Рощину. Катування застосовуються для отримання інформації та, ймовірно, санкціоновані Кремлем на найвищому рівні.

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Про це йдеться у висновках розслідування проєкту Viktoriia, у якому взяли участь 13 ЗМІ під керівництвом французької групи Forbidden Stories, пише The Guardian.

Проєкт базується інтерв'ю з понад 50 українцями, що пережили російський полон, і родинами тих, кого досі не вдалося повернути додому.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що точну кількість в'язнів Росії встановити неможливо, оскільки щонайменше 16 000 цивільних полонених вважаються зниклими безвісти. За інформацією журналістів, Кремль утримує полонених українців у 180 окремих закладах.

У 29 місцях несвободи у РФ і на ТОТ ув'язнені українці зазнають катувань електрошоком, утопленням, імітацією страт, ударами дерев'яними та металевими молотками. Крім того, за словами розслідувачів, ув'язнені повідомляли про заборону на розмови українською мовою, обмеження в їжі та спонукання до самогубства, а в найгірших з місць утримання зафіксовано численні смертельні випадки.

Супутникові знімки Слідчого ізолятора № 2 в Таганрозі Фото: The Guardian

СІЗО № 2 в Таганрозі відомий численними випадками катувань

Звільнені полонені розповіли розслідувачам, що в ізоляторі Таганрогу проти них чинили насильство одразу після прибуття: під час "привітальної" процедури "прийому" охоронці б'ють в'язнів кулаками, ногами та кийками.

Далі тривають регулярні побиття двічі на день під час обшуків камер і допитів, розповіли колишні ув'язнені. За їхніми словами, для тортур у СІЗО Таганрогу відведено дві будівлі, з яких періодично доносилися крики. Катували не лише військових, а й цивільних осіб і жінок.

Військовополонений Олександр Максимчук, що провів у Таганрозі 21 місяць, написав у отриманих журналістами свідченнях про численні побиття, удари електричним струмом, удушення та метод тортур, коли в'язнів обмотували скотчем і використовували як "живі меблі".

Тортури полонених у РФ зафіксовано у 29 місцях утримання

За свідченнями трьох джерел правозахисної групи Gulagu.net, які раніше працювали в цій системі, на початку війни в Росії було ухвалено рішення про заохочення фізичного насильства у в'язницях, де утримуються українці.

Проаналізувавши звіти Організації об'єднаних націй, розслідувачі виявили 29 місць утримання під вартою на підконтрольній РФ території, де повідомлялося про випадки катувань. Загалом у них можуть утримуватися близько 18 000 осіб, при цьому українських в'язнів "розкидують" по всій Росії. Журналісти наводять дані про 695 зафіксованих окремих форм тортур.

Місця несвободи в РФ з найбільшою кількістю повідомлень про тортури Фото: The Guardian

За інформацією розслідувачів, більшість цивільних полонених утримуються в російських місцях несвободи без будь-яких звинувачень, а їхні родини можуть отримувати повідомлення про те, їхніх родичів тримають під вартою "за протидію спеціальній військовій операції". Такі в'язні не мають права надсилати листи, отримувати посилки, і місце їхнього перебування часто лишається для родичів у секреті.

Журналісти також наводять дані джерел в українській розвідці, згідно з якими станом на осінь 2024 року було відомо про щонайменше 15 випадків смертей українців у Таганрозі. Один із загиблих помер від катувань під час допиту, четверо втратили свідомість і померли ще під час прибуття від жорсткого "прийому", а щодо інших 10 випадків причини лишилися невстановленими.

Вікторія Рощина зазнала тортур в СІЗО в Таганрозі

Нагадаємо, РФ повернула муміфіковане тіло журналістки Вікторії Рощиної до України під час обміну полоненими 25 лютого 2025 року. Начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов на брифінгу 24 квітня розповів, що експертиза тіла загиблої виявила численні сліди катувань, зокрема ударів електрошокером, садна та зламані ребра.

Фокус 29 квітня писав із посиланням на розслідування міжнародного проєкту Forbidden Stories, що росіяни повернули закатоване тіло журналістки Рощиної без кількох внутрішніх органів.