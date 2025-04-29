Росія повернула закатоване тіло журналістки Рощиної без внутрішніх органів, — розслідування

Тіло переданої в лютому 2025 журналістки Вікторії Рощиної мало явні ознаки катувань. Воно було повернуто без кількох внутрішніх органів, зокрема частин мозку, трахеї та очей.

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Це виявилось під час огляду у морзі міста Вінниця, йдеться в масштабному розслідуванні міжнародного проєкту Forbidden Stories.

Тіло журналістки повернули під час обміну тіл 757 загиблих українських захисників. Серед тіл було легше та менше за решту і мало підпис "NM SPAS 757", що розшифровувалося як "невстановлений чоловік зі значним пошкодженням коронарних артерій (номер тіла) 757".

За інформацією журналістів, пакет, схоже, був неправильно підписаний, оскільки тіло було не чоловіка-військового, а молодої жінки. Попри поганий стан тіла, слідчим вдалося знайти невелику бирку, прикріплену до правої гомілки, з написом "Рощина, В.В."

Після повернення тіло Вікторії Рощиної після повернення "було в поганому стані" — воно було заморожене і перебувало у стані муміфікації. Синяки на шиї відповідали можливому перелому під'язикової кістки, рідкісному перелому, зазвичай пов'язаному з задушенням, повідомляє джерело Forbidden Stories, близьке до офіційного розслідування.

Смерть журналістки Вікторії Рощиної: що відомо

Нагадаємо, що у липні 2023-го жінка поїхала на окуповані території на сході України (через Росію). Вона вийшла на зв'язок з рідними 3 серпня і повідомила, що пройшла кілька перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Більше зв’язку з журналісткою не було.

Згодом рідні Вікторії Рощиної подали заяву про її зникнення. Справа про зникнення була офіційно зареєстрована в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня 2023 року.

В жовтні 2024 року стало відомо, що Вікторія Рощина померла у російському полоні. За інформацією представника ГУР Андряй Юсова, вона була у списках на обмін і невдовзі мала повернутися додому. У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, було докваліфіковано. За оновленою версією, справу було кваліфіковано як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

В березні стало відомо, що журналістку у російському полоні жорстоко катували. Повернули тіло Вікторії Рощиної повернули наприкінці лютого 2025 року.