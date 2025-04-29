Россия вернула замученное тело журналистки Рощиной без внутренних органов, — расследование

Тело переданной в феврале 2025 года журналистки Виктории Рощиной имело явные признаки пыток. Оно было возвращено без нескольких внутренних органов, в том числе частей мозга, трахеи и глаз.

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Это оказалось при осмотре в морге города Винница, говорится в масштабном расследовании международного проекта Forbidden Stories.

Тело журналистки вернули во время обмена тел 757 погибших украинских защитников. Среди тел было легче и меньше остальных и имело подпись "NM SPAS 757", что расшифровывалось как "неустановленный мужчина со значительным повреждением коронарных артерий (номер тела) 757".

По информации журналистов, пакет, похоже, был неправильно подписан, поскольку тело было не мужчины-военного, а молодой женщины. Несмотря на плохое состояние тела, следователям удалось найти небольшую бирку, прикрепленную к правой голени, с надписью "Рощина, В.В."

После возвращения тело Виктории Рощиной после возвращения "было в плохом состоянии" — оно было заморожено и находилось в состоянии мумификации. Синяки на шее соответствовали возможному перелому подъязычной кости, редкому перелому, обычно связанному с удушением, сообщает источник Forbidden Stories, близкий к официальному расследованию.

Смерть журналистки Виктории Рощиной: что известно

Напомним, что в июле 2023-го женщина уехала на оккупированные территории на востоке Украины (через Россию). Она вышла на связь с родными 3 августа и сообщила, что прошла несколько проверок, но не сказала, где именно находится. Больше связи с журналисткой не было.

Впоследствии родные Виктории Рощиной подали заявление о ее исчезновении. Дело об исчезновении было официально зарегистрировано в СБУ, Министерстве реинтеграции и в Офисе омбудсмена 21 сентября 2023 года.

В октябре 2024 года стало известно, что Виктория Рощина умерла в российском плену. По информации представителя ГУР Андрея Юсова, она была в списках на обмен и вскоре должна была вернуться домой. В связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в РФ уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, было доквалифицировано. По обновленной версии, дело было квалифицировано как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

В марте стало известно, что журналистку в российском плену жестоко пытали. Вернули тело Виктории Рощиной вернули в конце февраля 2025 года.