"Звідти жодних відомостей": в РФ виявили секретні табори для військовополонених ЗСУ, — ЗМІ

В Росії створено мережу секретних таборів для українських військовополонених, яка існує окремо від офіційної пенітенціарної системи.

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Про це пише російське видання "Агентство. Новости".

Як розповів виданню адвокат Микола Полозов, про існування секретних в'язниць для українців правозахисники дізналися лише зараз та випадково — з довідок про місця утримання військових ЗСУ, взятих у полон у Курській області та під Донецьком.

"У низці кримінальних справ щодо військовополонених, які ми вели в судах, ми побачили довідки про те, де їх утримували", — пояснив Полозов.

За його словами, як правило, полонених українців у Росії утримують у звичайних СІЗО або в'язницях. Але тепер із судових документів стало відомо, що існує ще й такий собі "центр тимчасового утримання осіб, затриманих за протидію СВО".

Полозов вважає, що таких центрів у Росії створили щонайменше чотири-п'ять, але їх може виявитися і більше. Жодних відомостей про те, де можуть перебувати такі установи, правозахисникам встановити не вдалося.

"Вони не входять до Федеральної системи виконання покарань, вони контролюються, очевидно, Міноборони і військовою поліцією. І звідти жодних відомостей — ми подавали запити — категорично не надають", — зазначив Полозов.

Також невідомо, скільки українців утримуються в таких місцях.

Полозов зазначає, що в секретних в'язницях бранці перебувають у нелюдських умовах, про що розповідають ті, кого вже вдалося визволити з полону. Водночас в офіційних СІЗО, куди військовополонених поміщають у разі, якщо російська держава вирішує судити їх "за законом", умови утримання зазвичай трохи кращі, каже правозахисник.

Полозов припускає, що після закінчення війни система секретних в'язниць може бути масштабована для репресування вже самих росіян.

Нагадаємо, у березні видання Politico розповіло про втечу з Росії чотирьох українських підлітків.

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