Потрапили в ГУЛАГ: Politico розповіло про втечу з РФ чотирьох українських підлітків

Щоб показати ставлення до окупантів, підлітки з Херсону пошматували російський прапор та замість нього повішали спідню білизну, розповіли журналісти.

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Українці Владислав, Денис, Сергій та Ростислав опинились в групі викрадених дітей, яких Російська Федерація розлучила з батьками та відправила в тимчасово окупований Крим. Підлітків з Херсона відправили у табір, в якому панували правила ГУЛАГу. Про те, як четвірка українців вибралась з окупованих територій, розповіло видання Politico.

Статтю про поневіряння дітей видання назвало "Українські підлітки, які впоралися з путінським архіпелагом ГУЛАГ — і перемогли". Історія починається з пригоди Владислава, яка сталась у листопаді 2022 року. На той момент Херсон, ймовірно, вже був звільнений ЗСУ, а хлопець тим часом перебував у Криму та вчинив "диверсію" проти російського прапора. Як з'ясували журналісти, підліток прокрався до флагштока, зірвав триколор та замість нього повішав спідню білизну. Після цього Влад разом з друзями пошматував прапор РФ та "спустив його в унітаз".

Викрадення дітей - Влад Руденко з Херсону Фото: Politico Викрадення дітей - Денис Бережний з Херсону Фото: Politico

Politico описало, як жили хлопці, яких намагались "перевиховати" у російському таборі "Дружба" в Криму. Територію табору оточував двометровий паркан, згори захищений колючим дротом. Дітям забороняли говорити українською мовою, примушували співати російський гімн та долучали до "патріотичної освіти". Очолював установу колишній боєць "Беркуту" Валерій Астахов, уточнили журналісти. За колючим дротом утримували близько 600 українських дітей.

Оскільки підлітки не піддавались впливу росіян, на них почали чинити тиск, ідеться у статті. Врешті друзі забарикадувались у кімнаті і відмовлялись виконувати будь-які вказівки представників влади. Згодом їх намагались підкупити — пропонували гроші, квартири, паспорти РФ, але їхні протести прожувались.

Викрадення дітей - Ростислав Лавров з Херсону Фото: Politico Викрадення дітей - Сергій Козулін з Херсону Фото: Politico

Врешті дітей врятувала організація Save Ukraine: на представників окупаційної адміністрації тиснули, доки дітей не погодились повернути в Україну. Владу довелось побувати в кількох російських містах, але врешті він опинився вдома, пішки перейшовши білорусько-український кордон, розповіли журналісти. Денис, Сергій та Ростислав вибирались іншим шляхом: їх вивезли через Латвію, Литву та Польщу. Politico опублікувало карту, на якій показало усі населені пункти, в яких розгорталась історія підлітків. Можна побачити, що дітям довелось пробиратись по території РФ: побували в Анапі, Краснодарі, Воронежі, а також в Горках та у Пскові.

Викрадення дітей - шлях підлітків з Херсону Фото: Politico

Викрадення дітей — деталі

Зазначимо, у червні 2024 року Фокус писав про викрадених дітей, яких окупанти вивезли в Крим, а потім почали пропонувати усиновити по всій території РФ. Як з'ясували розслідувачі, дітям змінювали імена, спотворювали прізвища, навмисно вказували невірну дату народження. Такі дії ускладнювали пошуки, що і було ціллю росіян, розповіло Financial Times.

Нагадуємо, 25 березня президент України Володимир Зеленський розповів про викрадених дітей, яких намагаються врятувати з РФ завдяки домовленостям про перемир'я.