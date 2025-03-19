Досьє на 30 000 дітей "кинули у лісорубку": РФ може уникнути покарання за воєнні злочини

США закрили програму, яка відстежувала викрадення українських дітей. За даними ЗМІ, нове рішення адміністрації Дональда Трампа може призвести до "руйнівних наслідків".

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Урізаючи урядові програми США, адміністрація Дональда Трампа припинила ініціативу, яка відстежувала масову депортацію дітей з України. Демократи вимагатимуть її відновлення, щоб покарати винних у викраденні дітей. Про це з посиланням на законодавців 18 березня повідомили у Reuters.

Це рішення означає, що дослідники втратили доступ до великих обсягів інформації, в тому числі супутникових знімків. Ці дані дозволяли відстежувати приблизно 30 тисяч дітей, вивезених Росією.

"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища видалено назавжди. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", — заявили законодавці від Демократичної партії у своєму листі до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

Про припинення програми стало відомо у той самий день, коли з’явилося повідомлення про заплановану телефонну розмову Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним. Неназване джерело повідомило, що скасування фінансування призвело до знищення доказів воєнних злочинів на 26 мільйонів доларів, і це — на руку Путіну. Зі слів співрозмовника, матеріали, які включають досьє на всіх дітей, просто "кинули у лісорубку".

"Якщо ви хочете захистити президента Путіна від судового переслідування, ви підірвете цю штуку. І вони це зробили. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими", — підкреслило джерело.

У своєму листі члени Палати представників також закликали запровадити санкції для покарання чиновників Росії й Білорусі, причетних до викрадень.

"Ці кричущі, відкрито визнані порушення прав дітей, передбачених міжнародним правом, вимагають наслідків", — наголосили демократи.

Вони вказали, що дослідники більше не мають доступу до супутникових знімків, потрібних для відстеження переміщень дітей. У листі зазначається, що йдеться про "важливу послугу", яка не вимагає передання Україні грошей або зброї, натомість має "благородну мету".

"Ми повинні негайно відновити роботу, щоб допомогти Україні повернути цих дітей додому", — заявили демократи.

Окрім того, речниця Євроюсту заявила, що США припиняють підтримку Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України. Йдеться про орган, який збирав докази для притягнення до відповідальності, зокрема, самого Путіна. Американська спецпрокурорка в Євроюсті Джессіка Кім залишає свою посаду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оцінив телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним як "чудову". Він зауважив, що про припинення допомоги не йшлося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує обговорену політиками пропозицію щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Він повідомив, що розраховує на розмову з Трампом, під час якої зрозуміє деталі.