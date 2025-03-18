"Хитання" Зеленського, перемир'я і шантаж Кремля: чого чекати від Трампа, — Кулеба (відео)

Ексголова МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україну намагаються "нагнути". Однак, з його слів, залишається "простір для гри" і поки нічого не вирішено.

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18 березня має відбутись телефонна розмова президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна, найімовірніше мова буде йти про 30-денне перемир’я в Україні. Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у подкасті на YouTube-каналі RAMINA розповів про позицію Вашингтона та стан справ у дипломатичному полі.

Зеленського свідомо "похитали"

Коментуючи заяви щодо одягу військового стиля, в якому президент Володимир Зеленський з’явився у Білому домі, Кулеба нагадав про його обіцянку не одягати костюм до кінця війни в Україні.

"Президент же не просто президент, він ще й політик, і він розуміє, що це принципове питання — дотримуватися своєї обіцянки. Американці знайшли цю точку, вирішили його похитати довкола неї. Це не має стосунку до дипломатичного протоколу", — запевнив він.

Дипломат підтвердив, що Трамп і його команда могли "запросто" не звертати увагу те, в що був одягнений президент України.

"Взагалі не проблема. Он (Ілон, — ред.) Маск приходить в Овальний кабінет у футболці, пальті та бейсболці — і ніхто ж його не виховує, що він там некрасиво одягнувся", — зазначив він.

Україну хочуть "нагнути"

Думку, що "все вирішено за нас", ексміністр назвав частково небезпідставною. В тому вигляді, в якому зараз існує угода про корисні копалини, вона не становить загрози для України. Загалом США і Росія перебувають у ситуативному союзі, щоб змусити Київ погодитись на визначені ними умови припинення вогню.

"Але ніщо не є визначеним наперед. (…) Чи є спроба "нагнути" Україну? Однозначно є. Чи наперед визначено, що нас вже "нагнули" і це кінець? Ні, ми не там", — підкреслив Кулеба.

З його слів, для Вашингтону головне — це припинення вогню, там вірять, що це автоматично означає закінчення війни. Тому для американців пріоритет — домовитись про перемир’я, а потім обговорювати решту. Росія ж не бажає паузи, вона хоче крапки й на своїх умовах. Може настати момент, коли ця відмінність призведе до конфлікту інтересів.

"Є простір для гри. Сказати, що ми там в сильній позиції, було б сильним перебільшенням, в цій грі, але простір для гри є", — додав ексголова МЗС.

Який шантаж спрацює проти Трампа

Коментуючи сценарій, за якого допомога США може припинитись, він нагадав, що вся зовнішня політика країни побудована на принципі уникання ядерної війни.

"Тому якщо Росія каже "або я забираю Україну, або я використовую ядерну зброю", то з великою долею вірогідності можна припустити, що американська адміністрація відступить", — пояснив Кулеба.

Він визнав, що така позиція — надзвичайно болісний факт для усвідомлення, але порадив українцям "дивитися на це все тверезо".

Нині, на думку дипломата, Україні слід орієнтуватися в плані зброї й грошей виключно на підтримку Європи. Якщо буде допомога з боку США при цьому — це буде як плюс, однак враховувати її при калькуляції можливостей не варто.

Нагадаємо, член оборонного комітету ВР Федір Веніславський розкрив ймовірну долю тимчасово окупованих територій в разі перемир’я.

Джерела повідомили Bloomberg, які вимоги висунув президент РФ Володимир Путін для припинення вогню на 30 днів.