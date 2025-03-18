"Шатание" Зеленского, перемирие и шантаж Кремля: чего ждать от Трампа, — Кулеба (видео)

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украину пытаются "нагнуть". Однако, по его словам, остается "пространство для игры" и пока ничего не решено.

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18 марта должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина, скорее всего речь будет идти о 30-дневном перемириив Украине. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в подкасте на YouTube-канале RAMINA рассказал о позиции Вашингтона и состоянии дел в дипломатическом поле.

Зеленского сознательно "пошатали"

Комментируя заявления относительно одежды военного стиля, в которой президент Владимир Зеленский появился в Белом доме, Кулеба напомнил о его обещании не надевать костюм до конца войны в Украине.

"Президент же не просто президент, он еще и политик, и он понимает, что это принципиальный вопрос — придерживаться своего обещания. Американцы нашли эту точку, решили его пошатать вокруг нее. Это не имеет отношения к дипломатическому протоколу", — заверил он.

Дипломат подтвердил, что Трамп и его команда могли "запросто" не обращать внимание то, во что был одет президент Украины.

"Вообще не проблема. Вон (Илон, — ред.) Маск приходит в Овальный кабинет в футболке, пальто и бейсболке — и никто же его не воспитывает, что он там некрасиво оделся", — отметил он.

Украину хотят "нагнуть"

Мнение, что "все решено за нас", экс-министр назвал отчасти небезосновательным. В том виде, в котором сейчас существует соглашение о полезных ископаемых, оно не представляет угрозы для Украины. В целом США и Россия находятся в ситуативном союзе, чтобы заставить Киев согласиться на определенные ими условия прекращения огня.

"Но ничто не предопределено заранее (...) Есть ли попытка "нагнуть" Украину? Однозначно есть. Заранее ли определено, что нас уже "нагнули" и это конец? Нет, мы не там", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, для Вашингтона главное — это прекращение огня, там верят, что это автоматически означает окончание войны. Поэтому для американцев приоритет — договориться о перемирии, а потом обсуждать остальное. Россия же не желает паузы, она хочет точки и на своих условиях. Может наступить момент, когда это различие приведет к конфликту интересов.

"Есть пространство для игры. Сказать, что мы там в сильной позиции, было бы сильным преувеличением, в этой игре, но пространство для игры есть", — добавил экс-глава МИД.

Какой шантаж сработает против Трампа

Комментируя сценарий, при котором помощь США может прекратиться, он напомнил, что вся внешняя политика страны построена на принципе избегания ядерной войны.

"Поэтому если Россия говорит "или я забираю Украину, или я использую ядерное оружие", то с большой долей вероятности можно предположить, что американская администрация отступит", — пояснил Кулеба.

Он признал, что такая позиция — чрезвычайно болезненный факт для осознания, но посоветовал украинцам "смотреть на это все трезво".

Сейчас, по мнению дипломата, Украине следует ориентироваться в плане оружия и денег исключительно на поддержку Европы. Если будет помощь со стороны США при этом — это будет как плюс, однако учитывать ее при калькуляции возможностей не стоит.

Напомним, член оборонного комитета ВР Федор Вениславский раскрыл вероятную судьбу временно оккупированных территорий в случае перемирия.

Источники сообщили Bloomberg, какие требования выдвинул президент РФ Владимир Путин для прекращения огня на 30 дней.