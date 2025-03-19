Досье на 30 000 детей "бросили в лесорубку": РФ может избежать наказания за военные преступления

США закрыли программу, которая отслеживала похищения украинских детей. По данным СМИ, новое решение администрации Дональда Трампа может привести к "разрушительным последствиям".

Related video

Урезая правительственные программы США, администрация Дональда Трампа прекратила инициативу, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины. Демократы будут требовать ее восстановления, чтобы наказать виновных в похищении детей. Об этом со ссылкой на законодателей 18 марта сообщили в Reuters.

Это решение означает, что исследователи потеряли доступ к большим объемам информации, в том числе спутниковых снимков. Эти данные позволяли отслеживать примерно 30 тысяч детей, вывезенных Россией.

"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища удалены навсегда. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия", — заявили законодатели от Демократической партии в своем письме к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

О прекращении программы стало известно в тот же день, когда появилось сообщение о запланированном телефонном разговоре Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным. Неназванный источник сообщил, что отмена финансирования привела к уничтожению доказательств военных преступлений на 26 миллионов долларов, и это — на руку Путину. По словам собеседника, материалы, которые включают досье на всех детей, просто "бросили в лесорубку".

"Если вы хотите защитить президента Путина от судебного преследования, вы взорвете эту штуку. И они это сделали. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными", — подчеркнул источник.

В своем письме члены Палаты представителей также призвали ввести санкции для наказания чиновников России и Беларуси, причастных к похищениям.

"Эти вопиющие, открыто признанные нарушения прав детей, предусмотренных международным правом, требуют последствий", — подчеркнули демократы.

Они указали, что исследователи больше не имеют доступа к спутниковым снимкам, необходимых для отслеживания перемещений детей. В письме отмечается, что речь идет о "важной услуге", которая не требует передачи Украине денег или оружия, зато имеет "благородную цель".

"Мы должны немедленно возобновить работу, чтобы помочь Украине вернуть этих детей домой", — заявили демократы.

Кроме того, пресс-секретарь Евроюста заявила, что США прекращают поддержку Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины. Речь идет об органе, который собирал доказательства для привлечения к ответственности, в частности, самого Путина. Американский спецпрокурор в Евроюсте Джессика Ким покидает свою должность.

Напомним, президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным как "замечательный". Он отметил, что о прекращении помощи речь не шла.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает обсуждаемое политиками предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Он сообщил, что рассчитывает на разговор с Трампом, во время которого поймет детали.