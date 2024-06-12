Спотворюють ім'я і ховають: в РФ працює сайт для усиновлення викрадених українських дітей, — ЗМІ

Діти, яких РФ вивезла з України, мають родичів та опікунів, з'ясували журналісти. Імена, вік, походження старанно приховують, щоб їх було неможливо відшукати.

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Російська влада налаштувала систему викрадення, приховування та усиновлення дітей, яких захопили на окупованих територіях України. Дітям змінюють ім'я, піддають впливу пропаганди, завозять у якнайвіддаленіші куточки РФ. Про те, як Росія викрадає дітей, ідеться у статті Financial Times.

Журналісти Financial Times вирішили дослідити механізм воєнних злочинів РФ проти українських дітей. Для цього вони вивчили російський портал усиновлення, на якому є фото, імена та вік сиріт. Після цього звернулись до української системи, у якій зареєстровано дітей, зниклих на окупованих територіях. Далі вони застосували програму для розпізнавання зображень. В підсумку відшукали чотирьох українців віком від 8 до 15 років, яких російська влада пропонувала усиновити громадянам РФ.

У пошуковій системі порталу усиновлення не вказано походження дітей. Крім того, росіяни переінакшували імена: писали їх у російській транскрипції або зовсім змінювали. До того ж не правильно вказувався навіть вік. Журналісти працювали вручну, щоб не було помилок.

"Про українське походження жодного з дітей не йдеться. Фальшиві імена та вік дітей означали, що знайти їх іншими способами було б важко", — зазначили журналісти.

Один із результатів пошуку розмістили у статті FT: це скриншот сторінки з розмитим фото дитини, тому незрозуміло, хлопчик це чи дівчинка. В описі вказується, що російська влада пропонує дитину усиновити або віддати під опіку.

Викрадення дітей РФ - результат пошуку журналістів Фото: Financial Times

Дітей відшукали у різних регіонах РФ — у Тульській області на північ від Москви, в Оренбурзькій області (неподалік від Казахстану). Ще одна дитина опинилась в окупованому Криму. Коли їхні фотографії показали українським правоохоронцям, батькам та родичам, то з'ясувалось, що усі жертви — з одного дитячого будинку в Херсоні й мають родину.

Батьки та родичі викрадених осіб не хотіли щось пояснювати публічно, оскільки побоюються, що тоді ніколи не побачать дітей.

На порталі FT описали, що переживають українські діти, опинившись у РФ. Як розповіла 15-річна дівчинка, яку вдалось врятувати, їх примушують слухати російську пропаганду, забороняють говорити українською, піддають "вербальному та фізичному насильству". Зі слів президента міжнародної гуманітарної юридичної фірми Global Rights Compliance Уейна Джордаша, подібні дії кваліфікують як воєнні злочини та злочини проти людяності.

Викрадення українських дітей — деталі

Зазначимо, на російському порталі з усиновлення можна провести пошук дітей по областях РФ та на окупованих територій. Не відшукалось жодної дитини з окупованих частин Харківської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Натомість є майже 200 неповнолітніх, яких пропонують усиновити в Криму.

Викрадення дітей РФ - результат пошуку по порталу усиновлення Фото: Скриншот Викрадення дітей РФ - немає інформації про дітей з України Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав про те, що Міжнародний кримінальний суд весною 2023 року відреагував на масові викрадення українських дітей. У зв'язку з цим видали ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. В Україні тим часом підтвердили, що до РФ вивезено близько 20 тис. неповнолітніх, тоді як вдалось повернути — 389.

Нагадуємо, у травня ЗМІ розповіли про поневіряння дітей, яких викрали в Україні й вивезли на територію РФ. Для того, щоб їх "інтегрувати" у російське життя, у Кремлі створили спеціальну програму.