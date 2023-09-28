"Менше за Київ": скільки українських територій окупувала РФ у 2023 році, — NYT

За даними ISW, у серпні перейшло з рук у руки менше територій, ніж за будь-який інший місяць війни. Зі всіх територій, захоплених Росією цього року, ЗСУ повернули майже половину.

Related video

Російська армія з початку 2023 року змогла окупувати близько 500 кв. км території України. Для відчуття масштабу — це приблизно третина площі Києва та менше, ніж район Квінс у Нью-Йорку. Аналіз даних Інституту вивчення війни (ISW) і проєкту "Критичні загрози" Американського інституту підприємництва станом на 25 вересня опублікувало видання The New York Times.

"Хто набирає силу в Україні? Цього року ніхто. Хоча обидві сторони почали амбітні наступи, лінія фронту практично не зрушила. Після 18 місяців війни прорив здається важчим, ніж будь-коли", — пише видання.

Аналіз New York Times даних Інституту вивчення війни та проекту "Критичні загрози" Американського інституту підприємництва. Дані на 25 вересня. Фото: The New York Times

За даними Інституту вивчення війни, Росія 2023 року захопила близько 857 кв. км, але Сили оборони України відвоювали вже 370 кв. км із них.

Наразі під окупацією залишаються близько 487 кв. км території України.

Загалом російські війська контролюють близько 18% території України (більше за територію Швейцарії), зокрема Крим і Донбас, захоплені ще 2014 року.

У 2014 році Росія захопила близько 7% території та ще 10% після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. У 2023 році було окуповано всього 0,08% українських територій.

Росія хотіла захопити східну частину Донбасу, а Україна прагнула розколоти російські сили атаками на півдні. Але жоден наступ не пішов за планом.

Згідно з аналізом даних Інституту вивчення війни, проведеним New York Times, у серпні перейшло з рук у руки менше територій, ніж за будь-який інший місяць війни. Хоча Україна домоглася невеликих успіхів на півдні, Росія загалом захопила трохи більше території, переважно на північному сході.

ISW зазначає, що втрата внаслідок бойових дій досвідчених солдатів і командирів на початку війни та заміна їх новобранцями без достатньої підготовки та бойового досвіду ускладнює ситуацію на фронті.

Контрнаступ України на півдні зіткнувся з проблемою великих мінних полів і сотень кілометрів укріплень — траншей, протитанкових ровів і бетонних загороджень, — які Росія побудувала минулої зими, щоб сповільнити українську техніку та змусити її зайняти найменш вигідні позиції, де їх буде легше атакувати.

Нагадаємо, українські військові зачищають від росіян половину звільнених територій, там виявляють ДРГ і колаборантів.

Раніше в Міноборони розповіли, на якому з флангів ЗСУ наступають під Бахмутом.