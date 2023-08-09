Понад 40 тисяч кв. км: скільки територій звільнили ЗСУ з початку повномасштабної війни

За даними Страткому ЗСУ, українські війська звільнили територію, яка дорівнює території 15 столиць РФ або більше цілої Молдови.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські війська звільнили вже понад 40 тисяч квадратних кілометрів землі. Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

"Понад 40 000 квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року", — повідомили у Страткомі.

Зазначається, що звільнені території площею майже вдвічі більше, ніж Ізраїль, більше ніж Молдова та близько 15 міст таких, як столиця РФ Москва.

Площа Молдови складає 33 846 квадратних кілометрів, площа Москви — 2511 квадратних кілометрів, а площа Ізраїлю 22 145 квадратних кілометрів.

Українські війська звільнили майже всю Харківську область та частину Донеччини та Луганщини під час контрнаступу восени 2022 року. Також окупантів відкинули з півночі на перших етапах повномасштабної війни та з лівого берега Херсонщини восени 2022 року.

Наразі під тимчасовою російською окупацією знаходиться близько 107 тисяч квадратних кілометрів: на півдні України та сході. Це перевищує територію Португалії або Угорщини. Українські війська звільнили понад половину захоплених територій з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 3 серпня Фокус розбирався, які території звільнили Сили оборони під час літньої компанії.

31 липня в ЗСУ повідомили, що за місяці під Бахмутом звільнили 37 квадратних кілометрів.